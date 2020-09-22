25 مدرباً ولاعباً بين الملاعب الإماراتية والسعودية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

على مدى التاريخ الرياضي الطويل تمددت جسور العلاقات الرياضية الوطيدة لتربط على نحو وثيق بين الإمارات والسعودية في القطاعات كافة، ويتجسد ذلك في حركة التنقلات الرائجة للمدربين واللاعبين خلال الفترة الماضية بين الأندية في الدولتين الشقيقتين، ويبرز ناديا العين الإماراتي والهلال السعودي كأكثر الأندية الإماراتية والسعودية التي تشاركت في أسماء مدربين ولاعبين وتسبب ذلك في جذب جماهير كرة القدم بالسعودية والإمارات لمتابعة المسابقات الكروية، وفيما يلي نرصد أبرز 25 صفقة بين الشقيقين من المدربين واللاعبين.

بلاتشي

يعتبر الروماني ايلي بلاتشي من أوائل المدربين الذين دربوا في الدوريين السعودي والإماراتي، فبعد موسم واحد فقط مع الهلال السعودي توج خلاله بلقب الدوري السعودي جاء إلى العين في موسم 98-99 ونجح خلال موسمين في الحصول على الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الهلال.

كما يعد المدرب الروماني انجيل يوردانسكو أكثر المدربين الذين تنقلوا بين الدوريين الإماراتي والسعودي، بداية من موسم 2001 عندما جاء إلى العين قادماً من الهلال السعودي، قبل أن ينتقل إلى اتحاد جدة، ثم عاد مرة أخرى العين 2006.

كوزمين

من المدربين البارزين الذين وضعوا بصمات في الدوريين السعودي والإماراتي الروماني أورلايو كوزمين، الذي سبق وأن درب الهلال وحصل معه على بطولتي الدوري وكأس ولي العهد، وعندما جاء إلى العين نجح في التتويج معه بلقب دوري الخليج العربي مرتين قبل أن يلتحق بشباب الأهلي.

نجح المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش في قيادة فريق الهلال السعودي بالفوز بلقب كأس ولي العهد موسم 2012-2013، قبل أن ينتقل للعين في 2014 وحقق معه بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس السوبر. وفي عام 2017 أعلن نادي العين تعاقده مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، قادماً من النصر السعودي، وفي عام 2018 رحل إلى فريق الهلال السعودي.

عموري

وضمن صفقات الانتقالات بين اللاعبين، في موسم 2018 أعلن نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع صانع ألعاب العين الإماراتي عمر عبد الرحمن، كما يعد الروماني ميريل رادوي إحدى أبرز الصفقات التي تمت في تاريخ العين، فبعد نجاحه اللافت مع الهلال السعودي ثلاثة مواسم، التحق بالعين موسم 2011، وفي العام نفسه انضم للعين لاعب آخر هو المهاجم ياسر القحطاني كأول سعودي يلعب بالدوري الإماراتي في عهد الاحتراف، كما تعاقد العين مع المهاجم ناصر الشمراني عام 2017.

ليوناردو

في يوليو من عام 2017 انتقل البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا، من نادي الجزيرة الإماراتي إلى نادي النصر السعودي، كما لفت المهاجم السوري عمر خربين الأنظار عندما كان يلعب في صفوف نادي الظفرة الإماراتي الذي ضمه إلى صفوفه يناير 2016، فتعاقد معه الهلال السعودي عام 2017، كما تعاقد العين مع الكولومبي دانيلو اسبريلا، في 2016، قبل أن ينتقل للعب في نادي الفيحاء والشباب السعوديين.

كما تعاقد نادي الشارقة مع المدافع البرازيلي رودريغو ديجاو، قادماً من الهلال السعودي في 2016، كما ضم في العام نفسه البولندي أدريان مييرجيفسكي، قادماً من النصر السعودي، وفي العام التالي استقدم الشارقة الفنزويلي خافيير ريفاس، قادماً من اتحاد جدة، كما انتقل المهاجم السنغالي الشهير ماخييتي ديوب، إلى الظفرة موسم 2016، وكان قبلها يلعب للوطني السعودي في 2009.

في 2018 انتقل البرازيلي ليوناردو دي سوزا إلى نادي الوحدة الإماراتي قادماً من نادي أهلي جدة السعودي، قبل أن ينتقل إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر. كما انتقل البرازيلي كارلوس ادواردو إلى شباب الأهلي قادماً من الهلال، كما تعاقد فريق نادي عجمان مع المهاجم النيجيري ستانلي أوهاويتشي، قادماً من القادسية السعودي في يوليو 2018.

تعاقد

وضم نادي الظفرة متوسط الميدان الأورغوياني نيكولاس ميليسي قادماً من نادي الهلال السعودي في عام 2018. وتعاقد نادي الفجيرة مع الجزائري محمد بن بطو قادماً من نادي الشباب السعودي في عام 2018، وفي بداية موسم 2013 حتى 2017 ارتدى المدافع العراقي أحمد إبراهيم، شعار أربعة فرق إماراتية هي الوصل، وعجمان، والظفرة، والإمارات، قبل أن ينتقل للاتفاق السعودي 2017.

ويعد اللاعب الغاني جودين اترام، أول لاعب ينتقل من الدوري السعودي إلى نظيره الإماراتي، حيث جاء إلى الشعب (قبل الدمج) قادماً من نادي الشباب في 2008.

كما يعتبر البرازيلي إلتون جوزيه، أكثر اللاعبين الذين تنقلوا في عدد من الأندية الإماراتية والسعودية، حيث سبق له أن لعب للنصر السعودي 2007-2009 قبل أن ينتقل للوصل 2010، وعاد للفتح السعودي موسم2011، وأخيراً نادي الحمرية الإماراتي.

بدوره، يعتبر الإيفوراي كانديا تراوري، من أوائل اللاعبين الذين انتقلوا من الدوري الإماراتي إلى الدوري السعــــودي، حيث تعاقد معـــــه الهلال السعـــــودي قادماً من العين قبــــل بداية عهد الاحــــــتراف في وقـت سابق من 2004.

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