«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق «خبراتي» للعمل الحر

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي منصة «خبراتي» وهي منصة للعمل الحر، تهدف لإبراز المواطنين أصحاب المهارات والمواهب، والاستثمار في تقديم الخدمات بصورة ميسرة وسلسة، وتقديم خدمات تسويق مبتكرة، مع المتابعة المستمرة في تطوير المهارات لجميع المشاركين في المنصة.

وستكون منصة «خبراتي» صلة الوصل بين الدائرة، وأصحاب المهارات، من المواطنين الإماراتيين من جميع الأعمار، والمتعاملين من مختلف القطاعات من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، إذ تتيح المنصة للهيئات الحكومية والدولية الوصول إليها بسهولة والتعرف على المشاريع المطروحة عبرها والتعامل معها وتقديم الدعم لأي مشروع فيها، وتشكل صلة وصل بين الشركات والمؤسسات الباحثة عن مواهب متميزة وبين أصحاب الكفاءات الحرة والمبدعين والباحثين عن نماذج عمل مرنة جديدة.

رؤية

وتم إطلاق المنصة بحضور معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث أكد معاليه أن حكومة دبي تسعى لتسخير كافة الإمكانات التي من شأنها تمكين المواطنين وتوفير فرص حقيقية لإبراز قدراتهم وكفاءاتهم بشكل يواكب متطلبات الأعمال في المستقبل تجسيداً للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى إعداد الكفاءات الوطنية المبدعة والقادرة على تعزيز مكانة دبي الريادية كوجهة عالمية لأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة، مشيراً معاليه إلى أن دبي تواصل ريادتها في استشراف التوجهات الاقتصادية المستقبلية وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لاستكشاف الفرص في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو تبني نماذج عمل جديدة وأكثر مرونة.

وقال معالي البسطي: «تشكل منصة «خبراتي» دليلاً ملموساً على حرص حكومة دبي على توفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه أصحاب المهارات الحرة والمبدعين ومساعدتهم على إبراز قدراتهم في مختلف القطاعات، من خلال ربط أصحاب المشروعات والشركات بذوي الكفاءات الحرة من مواطني الدولة بشكل مباشر ومن دون وسطاء، الأمر الذي من شأنه تمكين أصحاب الكفاءات الحرة وتوفير المزيد من الفرص لهم، كما تبرز أهمية المنصة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوظيف المعرفة والتطور التكنولوجي لترسيخ النمو المستدام لإمارة دبي».

ومن جانبه أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي «أن إطلاق منصة خبراتي يأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين التفكير الإبداعي، واستشراف الفرص المستقبلية الواعدة وابتكار الحلول، وإعداد قيادات عالمية المستوى تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع، ما يرسخ مكانة دبي والدولة وجهة عالمية لروّاد الأعمال، ومؤسسي المشاريع الناشئة وأصحاب الأفكار الإبداعية المبتكرة».

قيادات

وقال: «إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل على بناء وتطوير قيادات إماراتية قادرة على قيادة مشاريع تساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة ريادية عالمياً، وذلك عبر برامج متخصصة لتأهيل الكوادر في القطاعين الحكومي والخاص إدارياً وفنياً ومهنياً، إذ تجمع منصة «خبراتي» بين الكفاءات الحرة والمبدعين والمحترفين المستقلين، وتتيح لهم التواصل المباشر في ما بينهم ومن دون وسطاء، والتعريف بالفرص، وتوفر مساحات عمل جديدة للكفاءات تتلاءم مع اقتصادات المعرفة والخدمات الحرة التي يتجه العالم نحو تبنيها بشكل كبير».

وأضاف: «إن منصة «خبراتي» توفر فرصاً حقيقية لأصحاب المهارات والمواهب وتمنحهم مساحات لإبراز سيرتهم الذاتية، وإدراج مهاراتهم وخدماتهم، وعرض مواهبهم التخصصية ونماذج عن المشاريع التي أنجزوها بنجاح، من خلال مقاطع الفيديو، والتصوير ثلاثي الأبعاد، وطرق الجذب الجديدة، وعرضها لتكون في متناول الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، والأشخاص العاديين الراغبين في الاستفادة من أصحاب المهارات والمواهب، والتعلم منهم واكتساب الخبرات من الآخرين».

خيارات

وأوضح «أن منصة «خبراتي» تخدم جميع فئات المواطنين من كبار المواطنين، المتقاعدين وأصحاب الهمم وربات المنازل، وتتيح لهم خيارات عدة، مع إمكان تقديم خدمات تطوعية للأفراد والمجتمع، وإمكان عرض طلبات الدوائر الحكومية والخاصة لسهولة التواصل، وتوفر المنصة مرونة في إضافة خيارات مفتوحة مع وجود متابعة فورية من فريق المنصة في تقديم الخدمات».

نموذج

ومن ناحيتها قالت عالية الحمّادي، خريجة برنامج «القيادات المؤثرة» من «مركز محمد بن راشد لإعداد القادة» والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «مش» للأعمال: «تعلمنا من نموذج القيادة المتميز الذي يجسّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نسعى لتزويد الإنسان الأدوات والمعارف والمهارات التي تجعله قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية في مجال مستقبل العمل».

فئات

تعرض منصة «خبراتي» 14 فئة رئيسة للخدمات، ينبثق منها 237 خدمة فرعية، إذ تتضمن الخدمات الرئيسة قطاعات: التصميم والجرافيك، التسويق الإلكتروني، المبيعات، الكتابة والترجمة، المرئيات والرسوم المتحركة، الموسيقى والصوتيات، البرمجة والتكنولوجيا، الأعمال، أسلوب الحياة، الهندسة والهندسة المعمارية، الشؤون المالية، الشؤون القانونية، الذكاء الاصطناعي.

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