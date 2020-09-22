شرطة الشارقة وهيئة التعليم الخاص تتبادلان الخبرات

المصدر: الشارقة- البيان

وقعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات. تم توقيع المذكرة بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من القيادات من الجانبين.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق الأولويات الوطنية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية لكلا الجانبين والارتقاء بجودة الأداء، بما يضمن توفير أرقى معايير الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، وينسجم مع تطلعات وتوجهات دولة الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة خصوصاً.

تأتي هذه المذكرة بغرض تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة وبناء علاقات شراكة فعالة وتعزيز النسيج المجتمعي، من خلال تنمية مهارات العاملين من الطرفين في المجالات التربوية والتعليم الخاص، وتمكين الأدوات الأمنية والمجتمعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والأنظمة التعليمية على كل المستويات والتعاون في وضع المواصفات والاشتراطات الفنية للأنشطة المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة الأمنية والمرورية والمجتمعية في الميدان التربوي.

وأعرب اللواء الشامسي عن تقديره للدور الكبير، الذي تقوم به هيئة الشارقة للتعليم الخاص في ترسيخ وتوفير بيئة تعليمية مميزة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة.

إضافة نوعية

من جانبها قالت الدكتورة محدثة الهاشمي «يعد توقيع هذه المذكرة إضافة نوعية إلى قائمة شركاء الهيئة نظراً للفائدة، التي ستعود على الجانبين، وبما يخدم العملية التعليمية والميدان التربوي».

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