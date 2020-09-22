اتفاقية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة في الطوارئ الطبية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت كليات التقنية العليا و«الإسعاف الوطني» اتفاقية تعاون بهدف مواصلة إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجال خدمات الطوارئ الطبية «الإسعاف» وذلك من خلال الاتفاق على توفير فرص الرعاية والتدريب والتأهيل والتوظيف لطلبة برنامج الطب الطارئ وذلك بمعدل 20 طالباً وطالبة سنوياً.

وقع الاتفاقية عن بعد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا و أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني بحضور المسؤولين من الطرفين ومجموعة من الطلبة المسجلين في برامج العلوم الصحية بالكليات.

ووفقاً للاتفاقية يعمل الجانبان على تطوير محتوى البرنامج بما يتوافق مع المستجدات في هذا المجال.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي أهمية هذه الشراكة مع الإسعاف الوطني والتي تدعم إعداد الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الطب الطارئ والإسعاف ويمثل هذا التخصص أحد برامج العلوم الصحية التي تطرحها كليات التقنية العليا بهدف رفد القطاع الصحي بالدولة بمخرجات وطنية متخصصة تتمتع بمهارات وقدرات عالية وفق أحدث المستجدات بما يدعم هذا القطاع الحيوي.

تأهيل

من جانبه قال أحمد صالح الهاجري إنه بعد ثلاثة أعوام من تأسيس الإسعاف الوطني لبرنامج «إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين» ندخل اليوم مرحلة جديدة من التطوير المتكامل للبرنامج وتوسيع نطاق تنفيذه من خلال الشراكة مع كليات التقنية العليا إحدى المؤسسات الأكاديمية المرموقة والتي لديها خبرة واسعة في تدريس وإعداد الكفاءات الوطنية على مستوى تخصص الطب الطارئ.

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