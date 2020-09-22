تدشين منصة «نجاح كونكت» لمساعدة الطلبة في اختيار الجامعات

المصدر: أبوظبي - البيان

دشن منظمو معرض «نجاح أبوظبي»، الرائد في مجال التعليم العالي بالدولة، منصة «نجاح كونكت» الإلكترونية التعليمية لدعم ومساعدة طلبة الثانوية العامة والدراسات العليا على اختيار الجامعات المحلية والعالمية الأنسب لهم والتعرف على فرص القبول وآليات الحصول على المنح الدراسية في مختلف دول العالم.

وستتم الاستعانة بالمنصة الإلكترونية كنسخة افتراضية لمعرض «نجاح 2020» والذي يتم تنظيمه سنوياً منذ ما يقارب 14 عاماً على أن تكون المنصة متاحة على مدار العام أمام الطلبة وأولياء الأمور وكذلك الراغبين في استكمال دراساتهم العليا.

وتتيح المنصة للطلبة استكشاف الفرص التعليمية في الجامعات الرائدة إقليمياً ودولياً عبر تجربة افتراضية بالكامل، وإمكان تبادل الأحاديث المباشرة مع مديري القبول بالجامعات عبر اجتماعات «عن بعد» وعقد لقاءات فردية من خلال الدردشات والمكالمات المرئية يقدم فيها المختصون النصائح حول طرق القبول والحياة الجامعية وكيفية الحصول على التأشيرات الدراسية وكذلك المنح الجامعية المتاحة وكيفية الحصول عليها لإفساح المجال أمامهم للمقارنة بين الجامعات المختلفة لاختيار الأنسب لطموحهم الأكاديمي والمهني مستقبلاً.

وتضم المنصة الإلكترونية الجديدة مجموعة من أفضل الوجهات التعليمية في دولة الإمارات وحول العالم في كل من أستراليا وكندا وألمانيا والمجر واليابان وماليزيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان التي تتمتع بسمعة مؤسساتها التعليمية القوية. كما ستتيح المنصة الإلكترونية مجموعة من المحاضرات والمنتديات تطلق عليها «نجاح توك» والتي ستمثل مصدراً مهماً للمعلومات عن الجامعات وطرق القبول.

وتبدأ أولى تلك الجلسات والمناقشات المهمة للمنصة يوم 28 سبتمبر الجاري حيث ستقدمها مؤسسات عريقة مثل السفارة الكندية وEducation USA ومركز التعاون الدولي الياباني (JICE) وEnterprise Ireland وسيجيب المستشارون وممثلو تلك المؤسسات عن استفسارات الطلبة.

مجتمع متكامل

تعد منصة «نجاح كونكت» مجتمعاً تعليمياً افتراضياً متكاملاً حيث سيتاح للطلبة من الشرق الأوسط ودول الخليج إضافة إلى الطلبة المواطنين والمقيمين في الدولة الاطلاع على فرص الدراسة في مختلف الجامعات الإقليمية والعالمية المرموقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز