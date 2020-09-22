«الصحة» تبحث تطوير استراتيجيات لتعزيز الأمن الدوائي

المصدر: دبي - البيان

بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع المصانع الوطنية الدوائية تطوير استراتيجية متكاملة تركز على زيادة حصة الإنتاج الدوائي في الإمارات لتلبية احتياجات القطاع الطبي بالدولة من مستشفيات ومراكز صحية حكومية - خاصة في الوقت الراهن بعد انتشار فيروس «كورونا» - وتعزيز قدرات المصانع المحلية على عقد شراكات مختلفة مع الشركات العالمية المتقدمة وبما يمكنها من إنتاج أدوية ولقاحات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي ترأسه الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص بحضور 19 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين في المصانع المحلية المنتجة للدواء بالدولة وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر بما يساهم في الارتقاء بصناعة الدواء وبناء أجندة واضحة ومشتركة لترتيب الأولويات وترسيخ الشراكة الفاعلة في منظومة صناعة الدواء والاستماع لرؤية المصانع المحلية الدوائية بهدف دعم خطط وبرامج الوزارة لتعزيز الاستدامة الدوائية والمشاركة في عملية صنع القرار على أسس موضوعية.

عمل تشاركي

وأوضح الدكتور الأميري أن الاجتماع تناول تعزيز إطار العمل التشاركي مع المصانع الوطنية الدوائية من أجل بناء خطط طموحة للارتقاء بصناعة الأدوية نحو آفاق أرحب وفقاً لتوجهات ورؤية دولة الإمارات من خلال العمل على عدة محاور حيوية ومنها التأكيد على البحث العلمي في مجال الصناعة الدوائية والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية المبتكرة والبيولوجية إلى مختبرات الشركات الدوائية المحلية وتوسيع أسواق التصدير بحيث يتم الوصول إلى دول جديدة ودعم تزويد المصانع المحلية بالمواد الخام.

منصة «تطمين»

إلى ذلك، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منصة «تطمين» الأولى من نوعها في المنطقة لتعقب وتتبع مراحل تصنيع المنتجات الدوائية بهدف تأمين إمداد توريد مرافق الرعاية الصحية بالدولة بهذه المنتجات.

وتساهم منصة «تطمين» - وهي منصة رقمية قائمة على تكنولوجيا التسلسل والتعقب المتقدمة - في تتبع الأدوية من الإنتاج إلى الاستخدام من المرضى لرفع كفاءة الخدمات الصحية والذكية بالوزارة والتعامل بكفاءة مع المنتجات الطبية المغشوشة أو منتهية الصلاحية والمنتجات غير المصرح بها.

وأكد عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة أن منصة «تطمين» تشكل دليلاً على التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في استخدام التكنولوجيا والمعايير المتقدمة وتبني تقنيات جديدة تتوافق مع الاحتياجات المستقبلية للرعاية الصحية في دولة الإمارات ودمجها في الخدمات الحالية التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ذكاء اصطناعي

تطرق اجتماع وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى التركيز على إنتاج الأدوية التخصصية بهدف توسعة نطاق عدد المنتجات الدوائية في الإمارات وزيادة قاعدة التصنيع الدوائي بمختلف التقنيات التكنولوجية والحيوية والاتجاه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأدوية.

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