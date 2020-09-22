4.8 ملايين درهم تبرّعات «درهم الخير» خلال 3 سنوات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي، عن أن إجمالي التبرعات التي جُمعت عبر مبادرتها «درهم الخير»، خلال ثلاث سنوات، تجاوز 4.83 ملايين درهم، وقد قمتها إلى 5 جهات مجتمعية وخيرية في الدولة، مؤكّدة استمرارها في دعم الجهات الخيرية بالإيرادات المتأتية من هذه المبادرة، التي كانت أطلقتها في منتصف عام 2017.

وتقوم مبادرة «درهم الخير»، على إتاحة مجال التبرّع أمام المتعاملين الحكوميين، عبر بوابة «سداد دبي» على الويب، وتطبيق «دبي الآن»، بالتعاون مع دائرة دبي الذكية. ويمكن للمتعاملين مع الجهات الحكومية، ممّن يسدّدون رسوم المعاملات الحكومية وغير الحكومية عبر بوابة «سداد دبي»، وتطبيق «دبي الآن»، التبرّع بمبلغ مالي قبل انتهاء عملية السداد.

جهود

وأكّد عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، حرص الدائرة على توجيه مبالغ التبرعات في عدد من أوجه المساعدات الإنسانية داخل الدولة، مشيراً إلى أن دبي، تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية الخيرية، وتطويرها من أجل تعظيم الاستفادة من التبرعات، وتوسعة حجم الشريحة المستفيدة منها.

وأشاد بتعاون دائرة دبي الذكية في تهيئة البنية التحتية التقنية اللازمة، لضمان السداد الآمن والسريع لرسوم المعاملات الحكومية، مع إتاحة المجال أمام المتعاملين، لتقديم تبرعاتهم عبر القنوات الحكومية الموثوق بها.

وقال: «نسير في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لإنجاح مساعينا الرامية إلى تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخيرية، بغية تنشيط العمل الخيري في الإمارة والنهوض به، لا سيما في أوقات الأزمات».

مسؤولية

من جهته، قال يونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الذكية، إن دبي الذكية، تسعى بشكل مستمر، إلى تسخير التكنولوجيا في تصميم خدمات من شأنها تسهيل حياة الناس، والسماح لهم بأداء كافة معاملاتهم بأسلوب سهل وسلس وذكي بالكامل. واليوم، نفخر بما حققته مبادرة «درهم الخير» من نتائج، والتي تؤكد على المسؤولية المجتمعية العميقة لدى سكان مجتمع دبي.

تنشيط

وبلغ إجمالي تبرعات «درهم الخير»، 4.83 ملايين درهم، منذ إطلاقها على بوابة سداد دبي في يوليو 2017، وفق ما أكّد جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، الذي أوضح أن المبالغ مُنحت إلى خمس جهات مجتمعية وخيرية في الدولة، هي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومؤسسة تراحُم الخيرية، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، ومركز راشد لأصحاب الهمم.

شراكة

وأكّدت هدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، حرص الدائرة على تفعيل علاقات الشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بالمسؤولية المجتمعية، بغية إثراء العمل الخيري، والمساهمة في تنظيمه في الإمارة.

بدوره، قال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: حرصت دبي الذكية، على توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع والأعمال الخيرية، وبما يحسن من حياة الناس، ويسهم في إحداث تغيير إيجابي، يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.

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