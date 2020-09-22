تعزيز الشراكة بين «هيئة الصحة» و«دبي الطبية»

المصدر: دبي - البيان

وثّقت هيئة الصحة في دبي وسلطة مدينة دبي الطبية شراكتهما الاستراتيجية بمذكرة تفاهم معززة لتكامل العمل، تشمل 5 مجالات: الضمان الصحي، والتراخيص الطبية، والتعليم الطبي والأبحاث، والخدمات الصحية، ونظم المعلومات والبيانات (مشروع نابض).

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها، أمس، في مقر الهيئة، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين كل في مجال اختصاصه، وبما يتوافق مع أحكام التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف، وإدامة التواصل والتنسيق بين الطرفين من خلال وضع آلية لذلك عبر وسائل الاتصال المتاحة، ودعم المهارات الإبداعية، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة من قبل الطرفين والسعي نحو توحيد وتسهيل إجراءات التصريح أو نقل التصريح للمهنيين الصحيين في إمارة دبي بما يتوافق مع أحكام التشريعات السارية، والتعاون في مجال آليات التصريح والتفتيش على المنشآت الصحية والشكاوى الطبية وتبادل الخبرات والتدريب في هذا المجال.

كما تهدف إلى توطيد أواصر العلاقة وتكامل الأدوار بين الطرفين بما يساهم في تطوير مجالات التعليم والتدريب الطبي والأبحاث وبرامج الإقامة الطبية، وبرامج الزمالة، والتدريب الإكلينيكي، إضافة إلى التعاون والتنسيق في مجالات الطب العلاجي والتشخيصي والوقائي والصحة العامة. وقع المذكرة عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعن سلطة مدينة دبي الطبية جمال عبدالسلام الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية.

كفاءات وخبرات

وقال معالي القطامي عقب التوقيع إن الهيئة تعمل بشكل متواصل على تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز طبي وصحي عالمي يستقطب المرضى لتلقي الخدمة الصحية من قبل أفضل الكفاءات والخبرات وبأحدث الوسائل والأساليب العلمية المتطورة، وإنها في سبيل ذلك تحرص على توثيق شراكتها الاستراتيجية مع الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية.

بدوره، قال جمال عبدالسلام: نعمل دوماً على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بها وتنظيمها في المنطقة الحرة، وذلك لتلبية احتياجات الجمهور ومتطلبات المرضى الذين يسعون دائماً لتلقي رعاية صحية مبتكرة وعالية الجودة.

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