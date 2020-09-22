أحمد النعيمي يعتمد نظام العمل عن بعد في حكومة عجمان بشكل دائم

المصدر: عجمان - وام

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم /‏‏‏‏‏36 /‏‏‏‏‏ لسنة 2020، بشأن اعتماد نظام العمل عن بعد في حكومة عجمان، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويتم تطبيق النظام بشكل دائم في كافة الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان، ويستثنى من تطبيقه الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم ضرورة الوجود في مقر العمل، والموظفون الخاضعون لفترة الاختبار.

وحدد النظام أنواع العمل عن بعد، حيث ينقسم إلى نوعين..الأول كلي، ويمكن للموظف تأدية مهام عمله وواجباته الموكلة إليه بشكل كامل، من خارج مقر الجهة الحكومية، وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون، أو وفق هذا النظام.. والنوع الثاني، جزئي، ويمكن للموظف تقسيم وقت عمله بين مقر الجهة الحكومية وخارجها، بنسب محددة، وقد يكون ذلك لبعض الساعات في اليوم، أو بعض الأيام في الأسبوع، أو بعض الأسابيع في الشهر، أو بعض الأشهر في السنة، أو لتنفيذ مشاريع أو مبادرات محددة خلال فترة معينة من خارج مقر الجهة الحكومية التابع لها الموظف، وذلك وفق الإطار الزمني الوارد في الخطة التشغيلية المعتمدة، وبالتنسيق مع المسؤول المباشر، وضمن مواعيد وأوقات العمل الرسمية المحددة في القانون، أو وفق نظام العمل عن بعد.

كما أجاز النظام لكل جهة حكومية، تطبيق نوع العمل عن بعد الأنسب والأكثر فعالية في وحداتها التنظيمية ومرافقها، بحسب طبيعة وحجم أنشطة العمل فيها، ونوعية الخدمات التي تقدمها، ومنهجية تحقيق الأهداف.

منهجية

ويهدف نظام العمل عن بعد، إلى وضع آلية ومنهجية موحدة ومعتمدة، لتطبيق العمل عن بعد، لموظفي الجهات الحكومية، وتوفير أنظمة عمل حديثة، وخلق فرص في القطاعات الحكومية لاستقطاب فئات جديدة من الكفاءات البشرية، وتوفير خيارات وأساليب عمل مرنة للموظفين وللجهات الحكومية، بما يضمن استمرارية العمل، وتقديم الخدمات الحكومية في كل الأحوال، ووفق ما تقتضيه المصلحة، خاصة في حالات الطوارئ والإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة، إضافة إلى تمكين الموظف من تحقيق التوازن بين أوقات العمل، وأوقات الحياة الاجتماعية، بما يسهم في دعم الروابط الأسرية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير فرص أوسع للمساهمة المجتمعية بشكل أفضل.

إلزام

وألزم النظام، جميع الجهات الحكومية، مسؤولية إعداد دراسة لمدى ملاءمة نظام العمل عن بعد، لطبيعة مهامها واختصاصاتها، وحجم العمل، والخدمات المقدمة عن طريقها، واتباع أسلوب تدريجي لتطبيق العمل عن بعد لديها، وفقاً لخطة عمل وإطار زمني واضح ومحدد الأهداف، وتحديد الوحدات التنظيمية أو الوظائف القابل تنفيذ مهامها وواجباتها من خلال العمل عن بعد، وأسماء الموظفين المعينين عليها، وضمان عدم تأثير تطبيق نظام العمل عن بعد، في وجود حد أدنى من الموظفين في الوحدة التنظيمية لديها، وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، والمساواة في المعاملة بين الموظفين الذين يعملون عن بعد، والموظفين العاملين في مقار العمل، في جميع إجراءات الموارد البشرية، في الترقيات والمكافآت، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة، وفق أحكام القانون، ونظام العمل عن بعد.

دليل

وأشار النظام إلى التزامات الموظف الذي يعمل عن بعد واتباع آليات تطبيق العمل الواردة في دليل إجراءات العمل عن بعد واحترام مبادئ الخصوصية والسرية والتقيد بها فيما يتعلق بالمعلومات العامة والمعلومات الشخصية وعدم استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها أو فقدها أو الكشف عنها إلا في سياق ممارسة الواجبات الوظيفية وفقا لميثاق السلوك الوظيفي المعتمد في الحكومة وتسليم المهام والأعمال في الأوقات القياسية المحددة مع الحفاظ على مستوى عال من الانتاجية وجودة الأداء وضمان التواصل مع المسؤول المباشر وجميع المعنيين لإنجاز الأعمال.

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