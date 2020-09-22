«كهرباء دبي» تؤكد التزامها بدعم البحث العلمي

المصدر: دبي- البيان

زار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، بمؤسسة الجليلة، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث كان في استقبال معاليه، الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق رئيسة مجلس الإدارة، وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة الجليلة.

وجال معالي سعيد محمد الطاير والدكتورة رجاء عيسى صالح القرق في أرجاء المركز، وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم البحث العلمي، ورفد الجهود العالمية لإيجاد العلاجات الجديدة واللقاحات الفعالة، بما يرسخ مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الابتكار الطبي إقليمياً في المجالات الطبية والصحية.

استثمار

وأضاف معاليه: «تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية الطبية، وتوفير خبرات عالمية وخدمات عالية الجودة، تلبي التوقعات المتنامية للمواطنين، وخطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة.

وتتبنى الهيئة العديد من المبادرات والبرامج الصحية والاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق سعادة المجتمع، وتأمين حياة صحية وسليمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».

ومن جانبها، قالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق: «يسهم الاستثمار في الأبحاث الطبية بضمان توفير خيارات علاجية أفضل للأجيال القادمة، ونحن ممتنون لهيئة كهرباء ومياه دبي على شراكتهم طويلة الأمد، ودعمهم التزامنا بتوظيف البحث والابتكار، لتحقيق استراتيجية الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤيتنا في أن نكون في طليعة الابتكار الطبي العالمي».

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