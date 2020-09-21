أبوظبي تضيء أبرز معالمها بشعار ملتقى الأهداف العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أضاءت أبوظبي أبرز معالمها بشعار ملتقى الأهداف العالمية الحدث الذي تستضيفه الإمارة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر الجاري، دعماً للجهود الدولية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم الملتقى تزامناً مع احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيسها، وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات عاجلة تتطلب بناء بيئة أكثر استدامة في فترة ما بعد انتشار جائحة «كوفيد-19».

ويعد ملتقى الأهداف العالمية، الذي أطلق في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس في عام 2019، برنامجاً عالمياً يجمع قادة الرأي والشخصيات المؤثرة من القطاعات الحكومية والأكاديمية والثقافية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والإعلام لنقاش ومشاركة الرؤى الاستراتيجية، وإلهام مختلف العناصر الفاعلة من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتكمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في بناء عالم أكثر أماناً وإنصافاً وعدلاً لجميع أفراده. وبالإضافة إلى أبوظبي، التي تستضيف «ملتقى الأهداف العالمية» للمرة الأولى، تضم قائمة المدن التي تستضيف فعاليات الحدث كل من لندن وبرلين ونيويورك وفي كيغالي عاصمة رواندا.

ولمتابعة فعاليات ملتقى الأهداف العالمية يمكن زيارة موقع ملتقى الأهداف العالمية، واستعراض فعاليات برنامج أبوظبي على قناة المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على اليوتيوب.

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