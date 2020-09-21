«المزهر الثقافي الإسلامي» ينظم دورات شرعية عن بعد

المصدر: دبي - البيان

تنظم إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورات شرعية عن بعد بمركز المزهر الثقافي الإسلامي، والتي تسهم في رفع كفاءة المستوى التعليمي للدارسات، خلال العام الدراسي 2020-2021، وذلك في إطار حرص إدارة المراكز على تنمية وتطوير المهارات ورفع الكفاءات للمنتسبات من خلال نخبة من المعلمات.

وتتضمن الدورات: دورة حيازة الفنون، التي تعنى بالفقه المعين والقواعد الحسان، ودورة قلائد المحصنات التي تعنى بشرح أعلام السنة المنشورة، وفقه صحيح السنن المهجورة، ستقدمها الدكتورة نجاة المرزوقي، ودورة في الوقف والابتداء لرفع كفاءة المستوى التعليمي في التجويد، إضافة إلى دورة التجويد المبتدئ من إعداد المعلمة فاطمة الحوسني، بينما ستقدم الدكتورة نجاة علوي، دورة أشراط الساعة.

وستقدم المعلمة فهيمة عاشور دورة المخارج والصفات، وذلك بهدف تعزيز الثقافة الإسلامية ورفع مستوى الوعي الديني والتعريف بقيم ومقاصد الدين الإسلامي الوسطي لدى الفئات المستهدفة.

وقد شهد العام الدراسي الجديد إقبالاً لافتاً في أعداد المنتسبات من الجنسيات المختلفة من داخل الإمارات ودول العالم، حيث استقبلت المراكز أكثر من 1600 دارسة عن بعد، وقد أعربت الدارسات عن امتنانهن لجميع القائمين على سلّم المسؤولية فيها من الإداريين والتعليميين والتربويين، ولاسيما على الجهود الكبيرة في مجالات التعليم والتحفيظ، والفعاليات تحقيقاً للريادة في نشر الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية.

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