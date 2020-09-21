تعاون بين «تحقيق أمنية» و«الإمارات للثلاسيميا»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للثلاسيميا تهدف إلى دعم مبادرات الجمعية الهادفة إلى تعزيز أعمالها وتحقيق أهدافها في نشر الوعي الصحي حول مرض الثلاسيميا.

وقّع المُذكّرة هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وعبدالباسط محمد مرداس، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا.

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وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» حرص المؤسسة على دعم كافة المُبادرات الخيرية والمجتمعية التي تؤدي إلى نشر السعادة بين أفراد المجتمع، ومواكبة تطلّعات الحكومة في الوصول إلى مجتمع صحي سعيد خالٍ من الأمراض.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر خطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة مع الجمعيات الخيرية وبما يحقق الرؤية المشتركة لمؤسسة «تحقيق أمنية» وجمعية الإمارات للثلاسيميا وأهدافهما الإنسانية والاستراتيجية.

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