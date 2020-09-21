إطلاق استراتيجية التمور الأردنية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت وزارة الزراعة الأردنية، أمس، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية «استراتيجية تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور الأردنية 2020-2030».

وبارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور صالح الخرابشة وزير الزراعة الأردني، الخطة الاستراتيجية التي تأتي تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والتعاون الوثيق الذي يربط بين الشعبين والدولتين من خلال التنسيق والتعاون بين الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية بهدف تعزيز الريادة والصدارة الأردنية في إنتاج وتصدير صنف المجهول والتمور عموماً ورفع قدرتها التنافسية بما يستهدف أن تكون التمور مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشاد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان بالجهود التي بذلتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعية الأردنية وجمعية التمور الأردنية في العمل معاً للنهوض بتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور الأردنية، حيث شكّل النجاح الكبير الذي حققه المهرجان الدولي للتمور الأردنية للعام الثاني على التوالي دافعاً كبيراً لعجلة نمو هذا القطاع.

ومن جهته أشاد الدكتور صالح الخرابشة بأهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون المشترك لما فيه المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن الخطة التنفيذية لتطوير التمور الأردنية تتلخص في 15 برنامجاً تركز على خلق البيئة التمكينية للتوسع في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور ومأسسة قطاع النخيل في الأردن ورفع القدرات البشرية والمؤسساتية ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والبحوث التطبيقية ونقل التقنيات وإنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع النخيل وضع خطة وطنية للعلامة التجارية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية والتوسع في مشاغل عمليات ما بعد الحصاد والاستفادة من التمور الفائضة والمنتجات الثانوية للنخيل والتمور وإنتاج التمور العضوية وإنشاء مختبر لزراعة الأنسجة وبناء قدرات جمعية التمور الأردنية.

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