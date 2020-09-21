محمد بن راشد: التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا

المصدر: البيان الإلكتروني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لتدريب رواد فضاء إماراتيين.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة.. والبقاء لمدد طويلة في محطة الفضاء الدولية.

وأضاف سموه، "التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا".

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