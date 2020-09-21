إنجاز تشجير شارع الشهداء في رأس الخيمة بطول 6100 متر

المصدر: رأس الخيمة - وام

أنجزت دائرة الخدمات العامة ممثلة في مؤسسة الزراعة التجميلية مشروع تشجير وتجميل شارع الشهداء بإمارة رأس الخيمة بطول 6100 متر وعرض 7 أمتار.

ويأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة للتشجير والتجميل والتي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء بما يسهم في إبراز الواجه الحضاري للإمارة حيث تعمل الدائرة على أن تصب مشروعاتها التجميلية في تحقيق هذه الرؤية.

وقال المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة:«إن الدائرة تهدف الى زيادة تكثيف زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء، مشيراً إلى أن مؤسسة الزراعة التجميلية تعمل على مشاريع وخطط تهدف إلى زيادة زراعة الأشجار وتخضير الأرصفة وتجميلها لتشكل قيمة جمالية متميزة للإمارة».

وأضاف المهندس الحمادي:«أن المؤسسة بدأت حديثاً استخدام نظام الري الذكي بالتنقيط، مؤكداً أن التقنية الجديدة المستخدمة توفر الجهد على القوى العاملة واسترشاد استهلاك المياه لأغراض الري».

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