توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 و المد الثاني عند الساعة 05:16 و الجزر الأول عند الساعة 09:44 و الجزر الثاني عند الساعة 22:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:37 و المد الثاني عند الساعة 02:10 و الجزر الاول عند الساعة 19:24 و الجزر الثاني عند الساعة 07:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 25 90 30

دبي 41 29 90 20

الشارقة 42 25 90 15

عجمان 37 28 95 45

أم القيوين 38 24 90 25

رأس الخيمة 40 26 90 20

الفجيرة 40 30 60 10

العين 42 27 65 10

ليوا 46 24 95 10

الرويس 38 27 90 40

السلع 38 28 90 25

دلما 37 30 75 50

طنب الكبرى 37 30 80 50

طنب الصغرى 37 30 80 50

أبو موسى 37 30 80

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