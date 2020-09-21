بلدية أبوظبي تنفذ حملات لإزالة المخلفات العشوائية في الأحياء السكنية بجزيرة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الحملات لإزالة المخلفات العشوائية في مناطق متفرقة بالأحياء السكنية والبنايات التجارية بجزيرة أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي العام للمدينة، وعلى البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها، وتوعية أفراد وشرائح المجتمع بضرورة الحفاظ على المظهر العام.

وعملت البلدية أثناء الحملات على حصر المخلفات والعشوائيات في كافة الأحواض بجزيرة أبوظبي، حيث تم تحويل نتائج الحصر إلى جهات الاختصاص والشركاء الاستراتيجيين للعمل على إزالتها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت البلدية بأكثر من 25,814 إجراءً توعوياً لتثقيف وتعريف أفراد المجتمع باللوائح القانونية المتعلقة بالحفاظ على المظهر العام، وقوانين البناء، وكذلك توعية الأفراد بقانون إشغال الوحدات السكنية، وبأهمية وضرورة الحفاظ على الأماكن والمرافق العامة، كما تم رصد المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام، وإخطار المُلاك بشأن صيانتها وإشغالها، أو هدمها خلال فترة محددة.

ومن بين أبرز المشوهات التي تم التعامل معها خلال الحملات: النفايات وسط الأحياء السكنية، والأضرار بممرات المشاة في الطرق الداخلية ومداخل قطع الأراضي، والأشجار التي تحجب اللوحات الإرشادية والمرورية، والتي تعيق حركة المشاة والمركبات، بالإضافة إلى التأكد من نظافة فتحات تصريف مياه الأمطار من الخارج، وإصلاح عدد كبير من الحفر والهبوطات في الإسفلت بالطرق الداخلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز