مستشفى توام يقدم خدمات علاج اضطرابات النوم من خلال "وحدة النوم"

المصدر: العين – داوود محمد

أطلقت إدارة مستشفى توام خدمات توفير والمتمثلة في مختبر فحص النوم والذي تم تجهيزه مؤخراً بأحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في تشخيص وعلاج الحالات المصابة باضطرابات النوم والتي قد ينتج عنها أعراض مرضية مثل السمنة وأمراض القلب واراتفاع ضغ الدم ومرض السكري.

وأكدت الدكتورة طيف السراَج المدير التنفيذي للخدمات الطبية المساندة في مستشفى توام، بأنه قد تم تغيير موقع وحدة مختبر النوم من المبنى الرئيس إلى مبنى قسم كبار الشخصيات لتوفير أجواء الراحة والخصوصية للمرضى الذين يتم إدخالهم إلى مختبر النوم أثناء الفترة المسائية، وقد عملنا بالتعاون مع إدارة العمليات التشغيلية في مستشفى توام على توسعة مختبر النوم ليصبح وحدة متكاملة تتكون من غرفتين تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية لضمان الحصول على نتائج دقيقة وعالية الجودة، ولضمان تقليل مدة الانتظار للخدمة عن طريق استيعاب عدد أكبر من المرضى".

وأضاف محمد راضي حمودة مدير قسم العلاج التنفسي بالإنابة في مستشفى توام، "نعمل على إدارة وحدة النوم وتسجيل المرضى في قائمة الانتظار بصورة يومية، كما نعمل على توفير معالجي التنفس خلال الفترة المسائية لمراقبة ومتابعة المريض أثناء نومه عبر أجهزة التحكم الخاصة بالوحدة لاستكمال الفحص السريري، ولكي يتسنى للطبيب قراءة ومراجعة الفحص في صباح اليوم التالي لتحديد الخطة العلاجية للمريض".

كما أوضحت الدكتورة شرينة الظاهري استشارية أمراض الرئة في مستشفى توام، أن نتائج اختبارات فحص النوم تساعد الأطباء في تشخيص وعلاج الحالات المرضية التالية مثل الشخير، وانقطاع النفس أثناء النوم، واضطراب حركة الأطراف الدورية، والنوم القهري، ومتلازمة تململ الساقين، والأرق، والاضطرابات السلوكية الليلية مثل المشي أثناء النوم، واضطراب حركة العين السريعة أثناء النوم، و ضغط مجرى التنفس الإيجابي".

ويحرص مستشفى توام من خلال خدمة مختبر الفحص النومي على توفير اختبارات تشخيصية عالية المستوى للمرضى البالغين وكذلك الأطفال بإشراف فريق طبياً و طاقم طبي مساند مؤهل للقيام بذلك".

وأشار الدكتور سلطان الكرم، المدير الطبي التنفيذي في مستشفى توام، أن هدفنا في مستشفى توام هو ضمان حصول المرضى على رعاية صحية متطورة متمثلة في اختبارات التشخيص والعلاج ضمن بيئة آمنة وذات جودة عالية، حيث تعمل جميع الطواقم الطبية والتمريضية والطبية المساندة والإدارية على تحقيق رضا المرضى من خلال عملنا الملتزم والمتفاني نحو تحسين نتائج ومخرجات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي".

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