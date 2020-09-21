الطوارئ والأزمات يوصي بمنع إقامة العزب في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أوصى اجتماع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة برئاسة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي بمنع إقامة أو إنشاء العزب المؤقتة في المناطق البرية خلال الفترة المقبلة في إطار الإجراءات الاحترازية في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد فريق الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة إن هذه التوصية تأتي في إطار المساعي والجهود الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كوفيد 19 وحرصا على السلامة العامة للجمهور خاصة مع الإقبال اللافت من قبل أفراد المجتمع على إقامة العزب والمخيمات المؤقتة مع تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، عضو فريق الطوارئ والأزمات والكوارث، بأن الفريق يضع على رأس أولوياته سلامة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وهو ما يتطلب تعاوناً من قبلهم للوصول إلى مجتمع آمن قادر على التصدي لتفشي هذا الفيروس الآخذ بالانتشار، لافتا إلى أن مخالفة القرارات الصادرة من شأنه تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات وغرامات يتم توقيعها بحقهم.

وأضاف: سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة بين دائرة البلدية وشرطة رأس الخيمة، على المناطق البرية للتأكد من التزام الجميع بهذه التوصيات وللوقوف عن قرب على أية مخالفات مرتكبة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق أصحابها، مؤكداً أن التصدي لجائحة فيروس كوفيد 19 يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد للخروج منها بأقل خسائر ممكنة وللحفاظ على صحة الجمهور وسلامتهم وحماتهم من خطر الإصابة به.

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