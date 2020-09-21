اقتصادية دبي تغلق مقهى وتخالف 9 منشآت لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت اقتصادية دبي بالتعاون مع دائرة السياحة بدبي مقهى في شارع السيف لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19.

كما خالفت 9 منشآت تجارية، وأصدرت 6 تنبيهات، بحق عدد من المحلات التجارية لعدم ارتداء الكمامة من قبل أحد أعضاء فريق العمل، إلى جانب عدم وضعها الملصقات الأرضية الخاصة بالتباعد الجسدي.

في حين بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 668 محلاً.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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