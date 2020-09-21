«برنامج دبي» يناقش دور التميّز في تعزيز الرشاقة المؤسسية

المصدر: دبي - وام

نظّم برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي محاضرة دولية عن بُعد بعنوان «دور التميز في تعزيز الرشاقة المؤسسية»، استضاف خلالها متحدثين دوليين ومسؤولين عن برامج دولية للتميز، وهم: روبيرت فانجمير مدير برنامج بالدريج للأداء المتميز بالولايات المتحدة الأمريكية، ورافي فرناندو مدير برنامج أستراليا للتميز، والدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، بحضور أكثر من 900 مشارك من حكومة دبي ودولة الإمارات، وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية.

ويعتبر برنامج بالدريج للأداء المتميز هو البرنامج الرسمي للتميز تحت رعاية حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد أحد أقدم برامج التميز في العالم وأكثرها نضجاً، حيث تأسس عام 1987 من قبل الكونجرس الأمريكي.

كما يعتبر برنامج أستراليا للتميز أكثر برامج التميز تطوراً في العالم، وكلا البرنامجين من الأعضاء المؤسسين للمجلس العالمي للتميز إلى جانب برنامج دبي للتميز الحكومي، والذي يتألف من 12 عضواً يمثلون جهات معترف بها عالمياً، تدير أو تشرف على نماذج وجوائز التميز في منطقة جغرافية محددة في القطاعين الخاص والعام.

جهة مرجعية

وقال معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي: «تعكس شراكة برنامج دبي للتميز الحكومي مع هذه البرامج الدولية للتميز المكانة المرموقة التي يحظى بها البرنامج على الصعيد العالمي، كجهة للمقارنة المرجعية بين البرامج العالمية المماثلة للتميز الحكومي، ويشكل ذلك دليلاً على ريادة البرنامج ودوره كمركز عالمي للمعرفة والابتكار في العمل الحكومي».

وقدم الدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي أثناء المحاضرة نبذة عن منظومة التميز الحكومي بدبي وأهدافها وأركانها الرئيسية، ودور البرنامج في إحداث تغيير جذري في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي، وأسباب نجاح البرنامج في هذا الدور.

وتطرق إلى أهم معايير منظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة بدبي المتعلقة بالرشاقة المؤسسية، وتشمل تصميم وتطبيق خطط لإدارة المخاطر والطوارئ، والحكومة الرقمية، واستشراف المستقبل، وإدارة الابتكار، وتطبيق ومتابعة الخطة الاستراتيجية.

نموذج ومعايير

كما استعرض الدكتور هزاع ملامح التعديلات الجذرية التي أدخلها البرنامج العام الماضي، والتي تتضمن نموذج النخبة ومعايير التقييم وآلية الترشيح والتقييم لتلك الفئات، وتطرّق إلى عدد من قصص النجاح والريادة في رشاقة أداء الجهات الحكومية، والتي تحققت بسبب تطبيق معايير ومبادرات البرنامج، مشيراً إلى دور البرنامج في تعزيز جاهزية الحكومة لمواجهة الأزمات والكوارث، والذي ظهر أثره جلياً خلال أزمة جائحة كورونا، من خلال تعزيز قدرة الجهات الحكومية على استمرارية أعمالها وخدماتها والتعامل مع الأزمة بكفاءة وفعالية.

كما تحدث رافي فرناندو عن دور التميز في العمل المؤسسي بشكل عام وفي تعزيز الرشاقة والمرونة بشكل خاص، وشرح في محاضرته مكونات تعزيز الرشاقة المؤسسية في النموذج الأسترالي للتميز، وتطرق إلى عدد من قصص النجاح في مجال الرشاقة والمرونة المؤسسية من واقع تجربة الشركات والمؤسسات المشاركة في جائزة أستراليا للتميز.

فيما قدم روبرت فانجمير شرحاً عن معايير تعزيز الرشاقة المؤسسية في النموذج الأمريكي لتميز الأداء (نموذج بالدريج)، واستعرض عدداً من أفضل الممارسات في هذا المجال من واقع تجربة الشركات والمؤسسات الأمريكية المشاركة في الجائزة.

مجلس عالمي

والجدير بالذكر أن المجلس العالمي للتميز يضم في عضويته حالياً بالإضافة إلى برنامج دبي للتميز الحكومي، جائزة مالكولم بالدريج الوطنية للجودة من الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الياباني للإنتاجية من اليابان، ومؤسسة انتربرايز سنغافورة من سنغافورة، ومركز ماليزيا للإنتاجية من ماليزيا، وجائزة أستراليا للتميز من أستراليا، وجائزة المكسيك الوطنية للجودة من المكسيك ومنظمة الصين للجودة من الصين، بالإضافة إلى المؤسسة الأوروبية للجودة ممثلة عن أوروبا.

ويتألف المجلس العالمي للتميز من أعضاء يمثلون جهات معترفاً بها عالمياً تدير أو تشرف على جوائز التميز في القطاعين الخاص والعام، كما يوفر المجلس العالمي للتميز فرصة للتعلم وتبادل أفضل الممارسات في مجال جوائز الجودة والتميز، ويهدف إلى تقديم توصيات ذات قيمة مضافة للأعضاء من خلال الحفاظ على مكانة رائدة لفكر ونهج ونماذج التميز، واستشعار الاتجاهات والعوامل الخارجية التي تؤثر على التميز، إلى جانب خلق شبكة عالمية للتواصل بين المنظمات والأفراد المتخصصين والخبراء في مجال التميز، واستكشاف الفرص للمنتجات والفعاليات والمبادرات الجديدة في مجال التميز، والتنسيق بين برامج الجوائز والاستفادة من قصص النجاح وأفضل الممارسات.

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