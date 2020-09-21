«مساندة» تنجز 50 % من أعمال البنية التحتية لمنطقة غنيمة بالعين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) التابعة لـ«القابضة»، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عن إنجازها نحو 50% من أعمال مشروع البنية التحتية في منطقة غنيمة شرق مدينة العين الذي تنفذه بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، بتكلفة تقدر بـ 97.5 مليون درهم.. ومن المقرر إنجاز المشروع وتسليمه إلى الهيئة في الربع الثاني من العام 2021.

وقال المهندس صالح الشيبة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية في مساندة: «في إطار دعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة، يأتي هذا المشروع ليرفد عملية تطوير المجتمعات الشاملة والمستدامة التي تشهدها مدينة العين.. ويشتمل المشروع على 279 قسيمة سكنية وتجارية وخدمات، ويتضمن كذلك مسجدين وتنفيذ طرق داخلية رئيسية وفرعية مع مسارات الخدمات المرتبطة بها».

وأضاف: «يتضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة غنيمة أيضاً إنشاء شبكات للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومياه الشرب وإنارة الطرق الداخلية والري.. وسيوفر المشروع عند إنجازه كذلك خدمات متكاملة للبنية التحتية مثل فوهات مكافحة الحريق وكابلات الطاقة ومحطات الكهرباء وعبّارات الاتصالات وأرصفة المشاة ومواقف السيارات وغيرها».

وأكدت الشركة حرصها في تطوير المشروع على مراعاة شروط الاستدامة البيئية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مع الالتزام بتطبيق أعلى تدابير الأمن والسلامة.

من جهتها، ذكرت هيئة أبوظبي للإسكان أن مهمتها تتمثل في توفير مشاريع إسكان ومستوى معيشي جيد للمواطنين بالتوافق مع رؤية إمارة أبوظبي وقيادتها الرشيدة.

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