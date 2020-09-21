«مورو» و«سمارت» تتفقان لمراقبة جودة الهواء والمياه عن بعد في دبي

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، والمملوك بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية مع شركة سمارت آي أو تي، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنترنت الأشياء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستمكّن هذه الخدمة المؤسسات الحكومية والخاصة من مراقبة جودة الهواء والمياه عن بعد في مواقع متعددة مثل أحواض السباحة وخزانات المياه والمدارس والمطاعم وغيرها من المؤسسات التي ستساعد صانعي القرار في الحفاظ على ظروف بيئية صحية بالإضافة إلى تلبية الإرشادات التنظيمية المطلوبة.

وحضر التوقيع كل من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة «ديوا الرقمية» لشؤون الطاقة وممثلين عن شركة سمارت آي أو تي.

وقد وقع الاتفاقية كل من محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمورو، وخليفة الجزيري، المدير العام لشركة سمارت آي أو تي.

وبهذا التحالف الاستراتيجي يضيف مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية التابع لمورو خدمة ذكية جديدة ومبتكرة تتمثل بمراقبة جودة المياه والهواء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نعمل انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة. ومع انضمام شركة سمارت آي أو تي كشريك استراتيجي لمركز مورو للقيادة والسيطرة للمدن الذكية، سيتاح للمتعاملين من المؤسسات الحكومية والخاصة الاستفادة من الحلول المتكاملة والذكية لمراقبة جودة الهواء والمياه والحفاظ عليها. ويتماشى هذا التعاون مع مبادرات دبي X 10 التي تسعى لإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي عبر تعزيز التعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي وتبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل، والانتقال بإمارة دبي نحو ريادة المستقبل، وأن تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي».

وأضاف معاليه:«تسعى مورو دائماً لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في رحلتها للتحول الرقمي. وتماشياً مع التوجيهات الحكومية، تأتي هذه الخدمة لدعم خطة دبي 2021، التي تهدف إلى جعل الإمارة مدينة ذكية ومستدامة».

ريادة

قال الدكتور أحمد الجزيري، الشريك المؤسس ومدير مجموعة شركات سمارت آي أو تي: تعمل سمارت آي أو تي بصفتها شركة تقنية رائدة على تطوير المدن الذكية في الشرق الأوسط من خلال توفير حلول إنترنت الأشياء، شراكتنا مع مورو يقودها الابتكار، نهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية مواكبة للمستقبل لإثراء حياة جميع المواطنين والشركات. من خلال البحث والتطوير المستمر، والتميز في الخدمة، والعمل الجماعي، والابتكار والنزاهة، نسعى إلى أن نكون روادًا في قطاعات السوق المتعددة. يدفعنا شغفنا بالابتكار إلى تقديم منتجات عالية الجودة واستشارات تقنية وتجربة عملاء لا مثيل لها.

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