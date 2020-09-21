الهاجري يطلع على خدمات «مركز المعلومات الجغرافية» ببلدية دبي

المصدر: دبي - البيان

اطلع داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي على الخدمات التي يقدمها مركز نظم المعلومات الجغرافية الجديد التابع لبلدية دبي، وهي الجهة المعتمدة للبيانات الجغرافية الخرائط الجيومكانية لمختلف الجهات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.

وتفقد مدير عام بلدية دبي مرافق المركز، الذي يقوم بتنفيذ العديد من المبادرات الرقمية التي تتبنى أحدث التقنيات في جمع وتطوير ومراقبة جودة البيانات الجيومكانية، بالإضافة إلى تخزين هذه البيانات وتحليلها لجعلها في متناول صناع القرار ولدعم الأهداف الاستراتيجية.

ويضم المركز 4 أقسام رئيسية وهي قسم تطوير النظم الجغرافية، وقسم الشبكة المعلوماتية الجغرافية، وقسم البيانات الجغرافية وقسم الخدمات الجغرافية.

كما اطلع على التكنولوجيا التي يتم عرضها، حيث استمع لشرح من موظفي مركز نظم المعلومات الجغرافية، والذي ينفرد بتصميمه الذاتي، وتوظيفه للتقنيات الحديثة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والجيومكانية المطورة بالعديد من التكنولوجيا الرقمية الحديثة ومنها منطقة التجارب الجيومكانية التي تحتوي على: توأم رقمي لدبي (Dubai’s Digital Twin) هو نسخة رقمية طبق الأصل لمدينة دبي على شكل خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد، تحتوي على جميع الأصول والمعالم وبيانات البنية التحتية وخطوط الخدمات تحت الأرض والمنشآت، بما فيها التفاصيل الداخلية للمباني مع تقديم الخدمات الذكية بشكل فعّال، للجهات المختلفة، علماً أن المركز يستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتكوين التوأم الرقمي للإمارة، وباستخدام الطائرة من دون طيار المتخصصة في إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد وسيارة المسح الجيومكاني، بالإضافة للمعايير الخاصة بتحويل بيانات المباني إلى نماذج ثلاثية الأبعاد.

ومن أهم استخدامات مخرجات بيانات التوأم الرقمي هو نظام عنونة الوحدات داخل المباني، وهو استكمال لنظام «مكاني» للعنونة.

ويحتوي المركز على الابتكار الجيومكاني، وهي منطقة مركزية حاضنة للابتكار الجيومكاني الأكاديمي والابتكار الجيومكاني الخاص بالأعمال، يتم من خلالها تقديم كل أنواع الدعم الفني واللوجستي للابتكارات والحلول الجيومكانية المستقبلية، وتساهم في تبادل الأفكار بين المركز والجهات الأكاديمية ورواد الأعمال.

تصميم

يضم المركز غرفة التحكم الجيومكاني المتخصصة، والتي تم تصميمها وتجهيزها بشاشات عرض متعددة، يعرض من خلالها البيانات والتطبيقات الجيومكانية لمختلف إدارات البلدية الداعمة لاتخاذ القرارات في حالات الطوارئ مع إمكانية ربطها بغرف العمليات والتحكم المختلفة في حكومة دبي لاتخاذ القرارات المدعومة بالمعلومات الجيومكانية المتكاملة.

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