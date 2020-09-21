شرطة رأس الخيمة تفتتح مركزاً لإسعاد المتعاملين في أكتوبر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مبنى إسعاد المتعاملين والعاملين الجديد الشامل الذي يتم وضع اللمسات النهائية عليه تمهيداً لافتتاحه مطلع الشهر المقبل ما سيمثل قفزة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تقليل زمن رحلة المتعاملين، وتوحيد خدمات القيادة العامة من خلال نافذة واحدة تقدم لكافة المعنيين وشرائح وفئات المجتمع ورافق اللواء النعيمي خلال الجولة التفقدية العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة وعدد من المديرين العامين والضباط.

وذكر النعيمي «أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة دائماً ما تسعى وراء الارتقاء بمستويات الخدمة التي تقدمها لجمهور المراجعين والمتعاملين والعاملين من خلال إنشاء مبانٍ جديدة وذكية وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية تواكب التطور الشامل الذي تعيشه الإمارة وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الساعية إلى تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة وخلق بيئة عمل محفزة وسعيدة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة».

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