«مجموعة الحبتور» تبحث فتح مكتب تمثيلي في إسرائيل

المصدر: دبي - البيان

التقى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، شلومي فوغل، أحد مالكي مجموعة «أمبا» ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي، في المقر الرئيس لمجموعة الحبتور في دبي. وكشف الحبتور خلال الاجتماع عن نيّته فتح مكتب تمثيلي للمجموعة في إسرائيل.

وقال خلف الحبتور: أتطلع إلى هذا اليوم منذ فترة طويلة جداً. لطالما عددت أن الإماراتيين والإسرائيليين يملكون قواسم مشتركة كثيرة. فالشعبان الإماراتي والإسرائيلي موجَّهان نحو الأعمال، ويعتمدان على المواهب البشرية والطموح أكثر من الموارد الطبيعية لبناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار.

وأضاف الحبتور: الفرص التي ستقدمها هذه الصفقة كبيرة لكلا الجانبين، وأنا واثق بأن هذا سيفتح أبواباً جديدة ويؤدي إلى اقتصادات أقوى وتوثيق العلاقات الثقافية بين الشعبين. من جهته، عد فوغل أن السلام يتعزز من خلال التعاون الناجح في الأعمال والتبادل التجاري، وسوف نبيّن للعالم، بالاشتراك مع نظرائنا الإماراتيين، سبل العيش بسلام.

وقال الحبتور: منذ الإعلان عن توقيع الاتفاق تلقّينا عدداً كبيراً من الاستفسارات والطلبات للتعاون في مجالات عدة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وصولاً إلى الزراعة والضيافة والتجارة.. ثمة احتمالات وفرص لامتناهية متاحة أمام الطرفَين في مجالات عملنا المتنوّعة وكذلك في مجالات جديدة، ونريد أن نكون جاهزين للإفادة منها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز