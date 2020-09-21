«الشؤون الإسلامية» تبحث تعزيز التعاون مع «الأوقاف» السودانية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة، سبل تعزيز التعاون المشترك في الشأن الديني، ودفع مسيرة العمل بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات في الوعظ والبحوث وتدريب الأئمة.

حضور

حضر اللقاء، حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة في عجمان.

وبحث الاجتماع، آلية دعم دولة الإمارات لوزارة الشؤون الإسلامية في السودان، وتقديم الدعم للمساجد، والمواصلة في عقد دورات تدريب الأئمة التي بدأت سابقاً، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال البحوث الإسلامية والفتوى والحج والشؤون الإدارية، ودفع مسيرة العمل المشترك في جانب الوعظ، لعكس الوجه المشرق لديننا الإسلامي، وحرصه على السلام التعايش بين الشعوب، ومحاربة التطرف والإرهاب.

من جانبه، عبّر الوزير السوداني، عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، على وقوفهم ودعمهم المتواصل لجمهورية السودان، ومساندة شعبها، مشيداً بالعلاقات الوثيقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والتواصل الحضاري بينهما، خدمة للأهداف المشتركة، مبدياً إعجابه بتجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الشأن الديني.

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