«الشارقة الخيرية» تطلق «القلوب الصغيرة» لمعالجة أطفال السودان

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة «القلوب الصغيرة» إلى جمهورية السودان المعنية بإجراء عمليات القسطرة للأطفال المصابين بأمراض وتشوهات قلبية بدعم من متبرعي الجمعية، وسيقوم الفريق الطبي برئاسة الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال بمستشفى القاسمي للنساء والأطفال «رئيس الحملة»، بإجراء 20 عملية للأطفال بمنطقة «ود مدني» وذلك على مدار 4 أيام بإشراف من سفارة الدولة وعبر ترتيب من مكتب الجمعية في الخرطوم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية:«إنه بالتزامن مع حملة «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء» وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة، تم تسيير حملة إنسانية لإجراء عمليات لقلوب الأطفال الذين يعانون تشوهاً خلقياً، وسيقوم الدكتور أحمد الكمالي مع الطاقم الطبي المتعاون في السودان بإجراء عدد من العمليات لأطفال بحاجة لعمليات القسطرة القلبية العاجلة، وتتحمل الجمعية تكاليف هذه العمليات.

دعم

وناشد عبدالله بن خادم المحسنين إلى دعم الحملة التي يتم إطلاقها بشكل متواصل على مدار العام، خاصة أن مردودها الإنساني قوي للغاية وأسهمت الحملة من قبل في علاج أعداد كبيرة من الأطفال وإعادتهم إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

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