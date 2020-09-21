300 ألف درهم جوائز «بحوث أكاديمية العلوم الشرطية» في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

رصدت أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، 300 ألف درهم لجائزة البحث، والتي جاءت تحت مسمى «جائزة أكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي بالشارقة»، وتضم 3 مجالات، منها مجال التحديات الأمنية، ومجال الإدارة الشرطية، والمجال الثالث استراتيجيات العمل الأمني، وذلك بهدف دعم روح التنافس، وترسيخ ثقافة البحث العلمي بين المتخصصين على مستوى الدولة والوطن العربي.

وأكد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بمقر الأكاديمية، وتم خلاله إطلاق الدورة الثانية لجائزة البحث العلمي: «إن إطلاق الجائزة، يهدف لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تشجيع الباحثين الإماراتيين والعرب على البحث العلمي، وإثراء المكتبة الأمنية بالأبحاث والدراسات الأمنية المتميزة، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار، كما أن إطلاق الدورة الثانية من الجائزة، جاء بناءً على توجيهات مجلس الأكاديمية، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، والذي يعتبر الداعم والموجّه لهذه الانطلاقة العلمية للأكاديمية، بما يسهم في تطويرها، وإحداث التنمية في ضوء التحولات والمستجدات المجتمعية على المستويين المحلي والعالمي».

استحداث

ولفت الشامسي إلى أنه تم استحداث إدارة التطوير والكفاءات، كما أن الجائزة تهدف إلى توجيه الدراسات الأمنية والقانونية، نحو خدمة المجتمع، وفق الاحتياجات الوطنية، وتعزيز الكفاءات العلمية والأكاديمية.

وبيّن العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية: «إنه تم تحديد 3 مجالات للجائزة في دورتها الثانية، حيث يتناول المجال الأول التحديات الأمنية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية في العمل الأمني، الأمن السيبراني، وأما المجال الثاني، فيتناول الإدارة الشرطية، والتي تشمل المعلومات الأمنية، واتخاذ القرار، والقيادة الرشيدة، في حين يتطرق المجال الثالث إلى استراتيجيات العمل الأمني، والتي تتمثل بالإدارة الاستراتيجية، وجودة الحياة، والجودة والتميز.

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