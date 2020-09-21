«اقتصادية دبي» تغلق ساحة تأجير ملاعب وتخالف 10 منشآت

المصدر: دبي - البيان

أغلقت «اقتصادية دبي»، ساحة تأجير ملاعب، في منطقة القصيص، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي. في حين تم مخالفة 10 منشآت بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد الجسدي، إلى جانب عدم ارتداء العاملين فيها للكمامات، وتم إصدار عدد من المخالفات المذكورة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشملت صالات كمال أجسام في مناطق الكرامة والبدع والقوز، إلى جانب منشأة لخدمات التدريب على السباحة في منطقة القوز. فيما خالفت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عدداً من محال التجزئة في عدد من المراكز التجارية. جاء ذلك ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة. وتم خلالها التنبيه على 7 منشآت أخرى لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، في حين وصل عدد المنشآت التجارية المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 728 منشأة.

تعاون

وأهابت «اقتصادية دبي» بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال».

لا تهاون

وشددت «اقتصادية دبي» على أن الجهات المختصة في الدائرة، لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، منوهة إلى أن الإجراءات التأديبية ستكون رادعة، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

مستهلك دبي

دعت «اقتصادية دبي» مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

بلدية دبي تغلق منطقة ألعاب

أغلقت بلدية دبي منطقة ألعاب لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية اللازمة، وذلك بسبب مخالفة التعليمات الواردة في التعميم رقم 60 من خلال إقامة حفلة عيد ميلاد. ويتضمن التعميم المذكور جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح المدن الترفيهية ومواقع التسلية والترفيه وأماكن الألعاب والفعاليات الخارجية والداخلية.

كما خالفت البلدية 17 مؤسسة، وأصدرت 42 تنبيهاً بحق مؤسسات أخرى، في حين بلغ عدد المؤسسات المستوفية للاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2306 مؤسسات، وذلك خلال 2366 زيارة رقابية نفذتها البلدية أول من أمس. (دبي - البيان)

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