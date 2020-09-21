38 منشأة تم إغلاقها في عجمان لعدم التزامها بالإجراءات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أغلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، 38 منشأة بشكل مؤقت، لعدم التزام أصحابها بالإجراءات الوقائية، واشترطت الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لإعادة افتتاحها، وتعاملت الدائرة مع عدد 1198 شكوى وبلاغاً من الجمهور، عن المنشآت والمواقع العامة، وتم التعامل معها، واتخاذ الإجراءات مع المنشآت غير الملتزمة، ونفذت الدائرة 7890 زيارة تفتيش على المنشآت الغذائية والصحية، خلال الفترة من مارس حتى نهاية أغسطس الماضي، وأسفرت عن تحرير 398 إنذاراً و97 مخالفة صحية.

رقابة

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط لـ «البيان»: «تتابع الدائرة تنفيذ 48 تعميماً إدارياً خاصاً بتطبيق الإجراءات الوقائية للأنشطة الغذائية والصحية، وفق أفضل الممارسات والبروتوكولات الصحية المعتمدة بالدولة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، بما يضمن صحة وسلامة المجتمع، مشدداً على أهمية تطبيق التعاميم، ضمن الزيارات التفتيشية لفرق الرقابة والتفتيش».

وأضاف: «تم تشكيل فريق متطوعين من موظفي الدائرة، ضمن حملة «ملتزمون يا وطن»، لتوجيه كافة موارد الدائرة لعمليات الرقابة والتفتيش، بهدف توزيع التعاميم والإجراءات الوقائية، وإعادة فتح الأسواق العامة والأنشطة الاقتصادية، وذلك بناءً على توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومتابعة عبد الرحمن النعيمي مدير عام الدائرة، بضرورة تكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، لضمان التزامها بالإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع».

تكثيف التفتيش

وأكد الحوسني على تكثيف الحملات التفتيشية على مدار الساعة للمنشآت الغذائية والصحية، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تتضمن قياس درجة حرارة العاملين والزوار والموظفين عند الدخول للمنشأة، لضمان سلامتهم، وإلزام جميع الزوار، والموظفين والعاملين، بارتداء كمامات الوجه عند دخول المنشأة، وأثناء العمل بشكل مستمر، وأهمية الحفاظ على سياسة التباعد الآمنة بشكل مناسب، وتجنب الزحام بالمنشأة، مع تفعيل إجراءات التطهير والتعقيم بشكل مناسب لكافة مرافق المنشأة، باستخدام المواد الكيماوية المعتمدة. لافتاً إلى ضرورة متابعة صحة وسلامة العاملين بشكل مستمر، والفحص الدوري لفيروس «كورونا» المستجد لدى الجهات الصحية المعتمدة بالإمارة، بالإضافة للإجراءات الوقائية التخصصية، وفقاً لكل نشاط. وأكد: «إن الدائرة مستمرة في تقديم كافة الخدمات للمتعاملين والأفراد، بدون توقف، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بما يضمن تسيير حركة التجارة والاستثمار بالإمارة».

استمرار التعقيم

وذكر: «إن فريق التعقيم الوطني بالدائرة، مستمر في تعقيم المواقع ذات الخطورة العالية بشكل يومي، لضمان سلامة المجتمع، كما يتم تعقيم مباني الدائرة، وشدد على أهمية الالتزام المستمر من أصحاب المنشآت، بالإجراءات الوقائية، وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، لافتاً إلى أن المسؤولية أصبحت على عاتق الجميع، في ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وطالب الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت، والإبلاغ عن أي مواقع أو منشآت غير ملتزمة، عبر التواصل على مدار الساعة بمركز الاتصال الموحد بإمارة عجمان».

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