«طرق دبي» تنجز 84 ألف رحلة عبر «حافلة تحت الطلب».. ورضا الجمهور 4.7 نقاط من 5

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذها 84 ألفاً و9 رحلات عبر خدمة «حافلة تحت الطلب»، منذ إطلاقها فبراير الماضي وحتى سبتمبر الحالي، وذلك بالتعاون مع المُشغِّل شركة «يونايتد ترانس»، حيث تم إطلاق الخدمة في منطقتي البرشاء «1»، ومدينة دبي للإنترنت، لافتة إلى أن معدل تقييم الخدمة من قِبل الجمهور وصل إلى 4.7 من إجمالي 5 نقاط، وسيتم إطلاق المرحلة الثانية الشهر الحالي بعد نجاح المرحلة الأولى رغم تحديات فيروس كورونا.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة تطوير وتخطيط الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن خدمة «حافلة تحت الطلب» تُعد إحدى وسائل النقل القائمة على مبدأ الميل الأول والأخير، عن طريق تشغيل حافلات صغيرة للعمل في مناطق محددة باستخدام تطبيق «bus on demand»، موضحاً أن الخدمة تم توجيهها للمناطق الحيوية والمهمة التي تحظى باهتمام الجمهور وإن وصول عدد الرحلات إلى 84 ألفاً و9 رحلات عبر تشغيل 5 حافلات «مرسيدس سبرنتر» خلال الفترة من فبراير الماضي وحتى سبتمبر الحالي، يؤكد فاعلية وأهمية الخدمة رغم الأجواء التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف: إن من مزايا خدمة «حافلة تحت الطلب» أنها ذات مسار مرن يجعلها أكثر ملاءمة لبعض فئات المتعاملين، فضلاً عن خفض النفقات التشغيلية، وتقليل وقت انتظار المستخدمين، وخفض الكيلومترات، وتقليل رحلات المركبات الخاصة في المناطق المعنية، ما يساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحسين التكامل مع خدمات النقل الجماعي، وتعزيز النقل بوسائل الميل الأول والأخير عبر حافلات عالية الجودة.

وأوضح شاكري، أن متوسط تقييم الخدمة من الركاب عبر التطبيق بلغ 4.7 من مجموع 5 نقاط، وأنه تم إنشاء 4 آلاف حساب على التطبيق الذكي «bus on demand»، وأن الهيئة عملت خلال الفترات التجريبية السابقة على إدخال البيانات الجغرافية لمناطق البرشاء «1»، ومدينة دبي للإنترنت ليتمكن سكان هذه المناطق والعاملون بها من تحديد نقاط وجودهم وتتبع تحرك الحافلة حتى وصولها إلى أماكنهم، وأنه جارٍ العمل على وضع خطة جديدة لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة خلال شهر سبتمبر الجاري بعد نجاح المرحلة الأولى رغم أجواء «كوفيد – 19» لتغطية عدد من المناطق في دبي مثل المدينة العالمية، وذا جرينز، وواحة دبي للسيليكون مع مراعاة الظروف الاستثنائية السائدة، وأن هذه المرحلة ستتضمن توفير حافلات أصغر حجماً وأكثر سهولة في الحركة بالشوارع الضيقة لتعزيز القدرة على الوصول للمتعاملين في أي موقع.

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