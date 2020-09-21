بلدية الشارقة تخضع 4100 موقف للرسوم بالربع الثالث

المصدر: الشارقة – البيان

تعتزم بلدية مدينة الشارقة إطلاق مشاريع جديدة خلال الربع الثالث من هذا العام من خلال إدارة المواقف العامة وإخضاع ما لا يقل عن4100 موقف إضافي للرسوم في مناطق متفرقة في المدينة وبعض القطاعات الحيوية الأخرى المتصلة بقطاعات خاضعة للرسوم.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين انه سيتم إخضاع المناطق الصناعية المطلة على الشارع الصناعي الثالث ( الصناعية 3 والصناعية 10 ) والمواقف المطلة على شارع مليحة ( الصناعية 15 والصناعية 17 )، كما سيتم إخضاع مواقف بعض المناطق التجارية واستكمال إخضاع مواقف إضافية في منطقة مويلح التجارية ومواقف في منطقة التعاون واستكمال إخضاع مواقف النهدة. من جانبه أوضح علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة أنه تم إطلاق مجموعة من المشاريع المتعلقة بإخضاع المواقف للرسوم ووسائل سداد رسوم المواقف، حيث تم إخضاع 230 موقفاً إضافياً للرسوم وتشغيل أجهزة متطورة وذكية لسداد رسوم المواقف عبر اللمس بشكل تجريبي دون الحاجة إلى طباعة ورقية. وأوضح أن البلدية قامت بإصدار وتجديد 6323 اشتراكاً خاصاً بمركبات المشتركين افتراضياً، وإصدار 583 تصريحاً خاصاً بحجوزات المواقف للمنشآت منذ استئناف تحصيل رسوم المواقف.

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