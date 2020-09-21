«صحة دبي» تنظّم ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة الصحة في دبي، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين، اليوم ملتقى علمياً لأصدقاء مرضى الزهايمر ضمن جهودها الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي والقائمين على رعاية المرضى ومقدمي الخدمات الصحية بأهمية تفهم طبيعة المرض، وتبني الطرق والأساليب الآمنة للتعامل مع المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وأكدت الدكتورة سلوى السويدي استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي «أهمية هذا الملتقى في ظل التزايد الكبير لأعداد كبار السن على مستوى العالم، حيث بات مرض الزهايمر من الأمراض الشائعة التي تصنف ضمن الأمراض المزمنة غير المعدية والتي يتطلب علاجها تكلفة عالية على القطاع الصحي ومجهوداً نفسياً وجسدياً للقائمين على رعاية المرضى».

ونوهت إلى إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى وجود أكثر من 50 مليون مريض مصاب بالزهايمر حول العالم عام 2018، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 82 مليوناً في عام 2030 وإلى 152 مليوناً عام 2050. وأوضحت الدكتورة السويدي «أن ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر الذي انطلق عام 2013 كمبادرة من مركز سعادة كبار المواطنين يهدف إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول المرض ومساعدتهم على نقل تجاربهم والاستفادة منها».

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