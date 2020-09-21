«أطباء القاسمي» ينقذون حياة شابّة أصيبت بجلطة في الرئة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أنقذ فريق طبي من مستشفى القاسمي بالشارقة حياة عربية عشرينية أصيبت بجلطة في الشريان الرئوي والأذين الأيمن من البطن، وكانت تعاني آلاماً وضربات حادة، حيث تم إجراء عملية لها بالدخول إلى الوريد الرئيس في الرجل من خلال قسطرتين، إحداهما تم إدخالها في شريان الرئة الأيسر وتم مدها حتى تغطي الأذين الأيمن من القلب وتغطي الوريد الرئيس في البطن، والقسطرة الثانية تم إدخالها في الوريد الرئوي الأيمن، ثم تم إعطاء المريضة مسيل الدم «ماتلايس 3 ملليغرام دفعة واحدة»، ثم جرعات خفيفة عن طريق القسطرة، وبعد تلك الإجراءات بدأت حالتها الصحية تتحسن، علماً بأن العملية استمرت 7 ساعات.

وقال الدكتور خالد النقبي أخصائي الأشعة التداخلية بمستشفى القاسمي: إن العملية تم إجراؤها عن طريق جهاز ekos الذي يتم استخدامه من خلاله أشعة الموجات فوق الصوتية لتوجيه الدواء مسيل الدم إلى داخل الجلطة التي أصيبت بها الرئة عن طريق الذبذبات، مبيناً أن المريضة كانت تعاني جلطة في الرجل أثناء الولادة، ومن ثم بعد شهر من تاريخ الولادة أصيبت بجلطة في الرئة، كما أنه في بداية الأمر تم منحها مسيلاً للدم عن طريق الوريد ولكن لم تتحسن حالتها، ثم تمت معاينة المريضة من خلال أطباء مستشفى القاسمي، وبعد موافقتها وموافقة ذويها تقرر إجراء العملية لها واستمرت 7 ساعات وتحسنت حالتها الصحية كثيراً.

وأضاف: إن المريضة البالغة من العمر 28 عاماً أضحت حالتها الصحية مستقرة بعد إجراء العملية، لافتاً إلى أن المريضة عندما دخلت المستشفى كانت حالتها الصحية حرجة جداً ونسبة الوفاة تتجاوز 98% بناءً على النتائج والتحاليل التي أجريت لها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والتدخل الجراحي من الأطباء أصحاب الكفاءات العالية من مستشفى القاسمي تكللت العملية بالنجاح.

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