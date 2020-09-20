افتتاح «إسعاد المتعاملين الجديد» في شرطة رأس الخيمة مطلع أكتوبر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مبنى إسعاد المتعاملين والعاملين الجديد الشامل الذي يتم وضع اللمسات النهائية عليه تمهيداً لافتتاحه مطلع الشهر المقبل ما سيمثل قفزة نوعية في الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تقليل زمن رحلة المتعاملين، وتوحيد خدمات القيادة العامة من خلال نافذة واحدة تقدم لكافة المعنيين وشرائح وفئات المجتمع ورافق اللواء النعيمي خلال الجولة التفقدية العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة وعدد من المديرين العامين والضباط.

وذكر اللواء النعيمي «أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة دائماً ما تسعى وراء الارتقاء بمستويات الخدمة التي تقدمها لجمهور المراجعين والمتعاملين والعاملين من خلال إنشاء مبانٍ جديدة وذكية وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية تواكب التطور الشامل الذي تعيشه الإمارة وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الساعية إلى تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة وخلق بيئة عمل محفزة وسعيدة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة».

تميز

وأضاف: إن مبنى الخدمات الجديد الواقع إلى جانب البوابة الرئيسة لمقر القيادة سيضم موظفين من مختلف إدارات القيادة لاستقبال وإنجاز معاملات الجمهور تحت سقف واحد ومن دون الحاجة لدخول المراجعين المبنى الرئيس للقيادة ما يساهم في تقليل زمن رحلتهم وتسريع إنجاز معاملاتهم، لافتاً إلى أن مبنى الخدمات يحتوي على قاعتي اجتماعات إضافة إلى مكاتب الاستقبال وقاعة انتظار الزوار وغيرها من المرافق التي تتوافق وطبيعة عمله ووفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

قنوات

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة حرص القيادة على توفير قنوات الخدمة بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف تصنيفات المجتمع على مستوى الإمارة بالتوازي مع تقديم كافة الخدمات الذكية من خلال التطبيقات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، موضحاً أن افتتاح المبنى سيشكل إضافة جديدة تضاف إلى حزمة الخدمات المتميزة التي تقدمها شرطة رأس الخيمة.

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