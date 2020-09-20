الإرشادات الخاصة بعقد القران وإجراءات الدفن في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع توجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، حدد مركز أبوظبي للصحة العامة الإرشادات الخاصة بعقد القران وإجراءات الدفن.

ويجب أن لايزيد عدد الحضور من الطرفين عن 10 أشخاص وأن تقتصر مناسبة الزواج على إجراءات عقد القران فقط، ويجب على الحضور ارتداء الكمامات طوال الوقت.

ويقتصر حضور إجراءات الدفن على 10 أشخاص وأن لا تقام مجالس العزاء ويكتفى بالتعزية عن طريق أجهزة الاتصال.

ويفضل استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.

ويجب أن تسمح الطاقة الاستيعابية للمكان بتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لاتقل عن مترين وبغض النظر عن صلة القرابة.

وينصح بإجراء فحص "كوفيد-19" قبل 24 ساعة من حضور أي مناسبة اجتماعية.

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