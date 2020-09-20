«تنمية المجتمع» تواصل تقديم خدمة «تآلف» عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

تواصل وزارة تنمية المجتمع تقديم خدمة «تآلف» للاستشارات الأسرية المجانية «عن بعد»، عبر الاتصال الهاتفي، ومن خلال البريد الإلكتروني، إضافة إلى حلقات «تآلف لايف» التي يجري بثها أسبوعياً عبر «انستغرام» الوزارة، لتقديم الإرشاد الأسري والخدمات الاستشارية المجانية «عن بعد» لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في مختلف المجالات، التي تعزز استقرار الأسرة وتلاحم المجتمع.

وتعزز الوزارة جهودها لتحقيق الاستقرار والتماسك الأسري عبر مشاركتها في «بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة» على مستوى الدولة، التي تحظى بدعم من الاتحاد النسائي العام، بما يمكّن جميع الجهات المعنية من العمل على استشراف مستقبل التنمية الاجتماعية بدولة الإمارات، وهو ما يعكس حرص الوزارة على الانضمام إلى البوابة، وتقديم كامل خبراتها وتجاربها، في سياق تبادل المعرفة وتكامل الأدوار.

وقدمت الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري، تزامناً مع جائحة «كورونا» 282 استشارة أسرية أكثر من 84% منها عن بعد. وفي هذا الصدد أكدت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، دعم الأسرة وأفرادها لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة.

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