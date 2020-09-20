بحث آلية عمل نظام «حصنتك» في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أكد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية مشروع «حصنتك» في تعزيز كفاءة نظم أمن وسلامة المباني والارتقاء بجودة الخدمات، لضمان الاستجابة الآنية والسريعة لجميع إنذارات الحرائق وفق أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الاستشعار، بما ينعكس على توفير أعلى معايير الأمان لأفراد المجتمع حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال استقباله وفد وزارة الداخلية، برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية والوفد المرافق له بنادي ضباط شرطة الشارقة لبحث آلية عمل نظام «حصنتك»، وتطبيقه على المنشآت والمباني السكنية في إمارة الشارقة.

حضر اللقاء كل من الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

أهداف

وناقش اللقاء أهداف مشروع «حصنتك»، الذي يرمي إلى توفير أقصى درجات السلامة للمجتمع والوقاية من الحريق من خلال تقليل أعداد الإصابات والوفيات وخفض زمن الاستجابة ومراقبة جميع أنظمة السلامة على مدار الساعة.

وذكر الخييلي أنه تم تكليف وزارة الداخلية بمتابعة هذا المشروع المهم، لما يحمله من حس كبير بالمسؤولية تجاه إنقاذ الأرواح وممتلكات الدولة، موضحاً أنه خلال الفترة الأخيرة وبتوجيهات من قبل القيادة تم خفض تكلفة المشروع لتصبح تشغيلية، وليست ربحية مراعاة للظروف الراهنة.

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