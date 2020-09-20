عيادة المنظِّمات القلبية في «القاسمي» استقبلت 120 مريضاً في 3 أشهر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي رئيس وحدة القسطرة القلبية أن عيادة المنظمات القلبية والصواعق بالمستشفى استقبلت 120 مريضاً في 3 أشهر بواقع 40 مريضاً في الشهر أجريت لهم عمليات تركيب بطاريات، كما أن وحدة كهربة القلب ظلت تتابع المرضى الذين تم إجراء عمليات لهم من خلال تركيب بطاريات أو أجهزة صادمة وصاعقة لأنهم يحتاجون إلى متابعة مستمرة، وذلك من خلال عيادة متابعة المنظمات القلبية والصواعق وأجهزة البطاريات لمراعاة المرضى حتى لا تنتقل إليهم عدوى «كوفيد 19»، حيث تم تخصيص أماكن معينة لاستقبالهم، فعند دخول المريض بالمركبة يتم مناولته جهازاً كاشفاً معقماً من خلال نافذة، فيضعه على البطارية، ومن ثم يتم برمجة الجهاز ومتابعته وتحليل البيانات دون التلامس بين الطبيب والمريض وحتى دون دخوله للمستشفى من خلال غرفة تحكم داخل عيادة المنظمات.

ونوه أن تلك الخدمة تعد أول خدمة تقدم للمرضى على مستوى الدولة، وذلك لأهميتها لأن التهاب البطارية أو وجود اضطرابات لم يتم الكشف عنها قد تودي بحياة المريض.

تميز

وقال إن هناك بعض المستشفيات في حاجة إلى تخصص كهرباء وفسيولوجية القلب بشكل كبير، ووحدة كهرباء القلب بالقاسمي تتميز بالكثير من الأجهزة الحديثة المتطورة على مستوى العالم، والتي قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتزويد المستشفى بها، الأمر الذي ساهم في إجراء بطاريات لأكثر من 120 حالة، فكانت الاستمرارية في إجراء العمليات حرصاً على سلامة المرضى.

إجراءات

وأضاف النورياني إن وحدة الكهرباء وقسطرة القلب بمستشفى القاسمي واصلت عملها لاستقبال المرضى وإجراء عمليات جراحية خلال بداية جائحة كورونا، حيث لم يتوقف العمل بوحدة القسطرة ومركز القلب للمرضى سواء في عمليات في كهربة القلب وقسطرة القلب العلاجية، وذلك باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، الأمر الذي ساهم في عدم إصابة أي أحد من الكادر الطبي في قسطرة القلب رغم وجود حالات «كوفيد 19»، وتم إجراء العمليات لها، فكان هناك عمل دؤوب ومتواصل من الكادر الطبي والتمريضي والفني لعلاج كل الحالات وإجراء العمليات بنسبة نجاح 100%، ولا توجد حالات وفاة بين المرضى الذين تم إجراء العمليات لهم خلال تلك الفترة.

خبرات

بين عارف النورياني أن وحدة فسيولوجية القلب تتميز بإجراء عمليات كي طارئة، وهي من الأمور التي تحتاج إلى خبرات ومهارات كبيرة، وعادة ما يتم إجراء مثل تلك العمليات خلال يوم أو يومين، نظراً لعدم توافر الطبيب المختص، ولكن بوجود الأطباء المتخصصين في الوحدة يتم إجراء العمليات على مدار الساعة بشكل طارئ، مثل عمليات كي البطين والأذين، وهي خدمات نوعية تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمرضاها بالقاسمي.

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