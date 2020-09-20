100 % جاهزية «عجمان الرقمية» للعمل عن بعد

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أشارت الإحصاءات الصادرة عن دائرة عجمان الرقمية، أن إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين، بلغت 416 خدمة رقمية خلال النصف الأول، وبلغت نسبة التحول الرقمي 81 %، ونسبة التحول الرقمي لرحلة المتعامل 81 %، وأما عدد الخدمات المتقاعدة فبلغ 43 %، كما أن نسبة جاهزية دائرة عجمان الرقمية للعمل عن بعد بلغت 100 %، فيما بلغت نسبة رضا العاملين بها عن التجربة 94 %، وأكدت الدائرة إنجاز خطة التحول الرقمي التي أطلقتها في عام 2016، بهدف وضع خارطة طريق نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية في إمارة عجمان لـ 5 سنوات، إضافة لتحديد أولويات التحول الرقمي للجهاز الحكومي بشكل منهجي.

بنية تقنية

وقالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية لـ «البيان»: «إن نجاح تفعيل نظام العمل عن بعد في ظل الأزمة، يعود لتكاتف جهود الجميع، ووجود خطة استراتيجية عملت عليها «عجمان الرقمية»، استعداداً للحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، مشيرة إلى أن الدائرة وفرت بنية تقنية وشبكة حكومية موحدة، يمكن من خلالها الدخول إلى جميع الخدمات والأنظمة الشبكية لموظفي الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة، بطريقة آمنة موثوقة، ومتوفرة على مدار الساعة.

وأكدت: «إن نسبة جاهزية دائرة عجمان الرقمية للعمل عن بعد، بلغت 100 %، فيما بلغت نسبة رضا العاملين بها عن التجربة ككل 94 %، كما أن إنتاجية العمل زادت بنسبة 20 % خلال الفترة الماضية، لأسباب عديدة، أبرزها جودة الأنظمة والتطبيقات المتطورة، ووجود فريق عمل مؤهل يشرف على سير العمل عن بعد، إضافة للعامل النفسي الذي انعكس إيجاباً على الإنجازات، في ظل وجود الموظفين والموظفات، بجانب أسرهم وأبنائهم بهذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم‪.‬ كما زادت الساعات التدريبية خلال فترة العمل عن بعد، حيث بلغت عدد الساعات التدريبية 245 ساعة تدريبية خلال شهري أبريل ومايو». ‬‬‬‬‬‬‬‬

استراتيجية جديدة

وكشفت شهيل عن الخطة الاستراتيجية الجديدة لحكومة عجمان الرقمية، والتي تحمل مبادرات ومشاريع مبتكرة، منها: مشروع توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المتعامل في الخدمات الحكومية، ومبادرة «تصنيف الخدمات الرقمية»، إضافة لمشروع «السحابة الرقمية»، والذي يهدف لأن تكون دائرة عجمان الرقمية، الموفر الأساسي لأنظمة البنية التحتية التقنية لجميع الجهات في حكومة عجمان، من خلال دمج وتحسين الأنظمة الحكومية في بنية تحتية مركزية، قائمة على السحابة الرقمية.

100 %

لفتت عهود شهيل إلى أن الدائرة الرقمية استفادت من الجاهزية التقنية لحكومة عجمان في 19 جهة حكومية، حيث بلغ مؤشر الجهات المرتبطة بالشبكة الإلكترونية الموحدة لحكومة عجمان 100 %، كما بلغ مؤشر تمكين الجهات للعمل على الأنظمة الداخلية عبر (VPN) 100 %، وبلغ مؤشر تمكين الجهات للعمل عن بعد عبر (TEAMS)، المنصة الحكومية الموحدة للتواصل والتفاعل الرقمي لموظفي حكومة عجمان 100 %، وبلغ مؤشر تفعيل البريد الإلكتروني الموحد لموظفي حكومة عجمان 100 %، مشيرة إلى أن مؤشر تفعيل النظام الإلكتروني الموحد لأرشفة المستندات الحكومية، بلغ نسبة 78 %.

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