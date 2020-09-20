حزب العمال البريطاني يشيد بأجواء السلام

المصدر: لندن - وكالات

أشاد حزب العمال البريطاني بأجواء السلام في المنطقة، مبدياً تفاؤله بأن يفتح ذلك الطريق أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأصدر حزب العمال البريطاني بياناً حول أجواء السلام، بعد لقاء عقده سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، فواز بن محمد آل خليفة، عبر الاتصال المرئي مع النائب واين ديفيد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بحكومة الظل بمجلس العموم البريطاني، وبحضور النائب فابيان هاميلتون وزير الظل لشؤون نزع السلاح والسلام.

وأشاد الحزب في بيانه الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية، بخطوة البحرين بالتوقيع على إعلان تأييد السلام حيث أكد أن «الإعلان يعد خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في الشرق الأوسط»، مؤكداً كذلك أنه وبناء على هذه الخطوة نحو السلام «فإن حزب العمال يؤمن إيماناً راسخاً بأنه ينبغي الآن الحث على بذل كل جهد ممكن لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حيث يجب أن يكون الهدف هو حل الدولتين لتأمين سلام طويل الأمد».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز