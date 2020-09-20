مبادرة «جرّة السلام» تدعم حملة «سلام لبيروت»

المصدر: الشارقة - البيان

أسهمت منتسبات «سجايا» فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في تقديم التبرعات لصالح حملة «سلام لبيروت» الإنسانية، التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، وذلك من خلال إطلاق مبادرة تحت شعار «جرة السلام» يبعن من خلالها حلوى من صنعهن، ويقدمن ريعها البالغ 33.700 ألف درهم لصالح الحملة، التي انطلقت دعماً لمتضرري انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وأوضحت الشيخة عائشة القاسمي مديرة «سجايا» فتيات الشارقة أن المبادرة جاءت بدعم أكبر المتبرعين من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهو ما يؤكد أثر العمل المشترك والتكامل المؤسسي في الإمارة على تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن هذا التعاون انعكس على الفتيات المنتسبات، وقدمن من خلال المبادرة صورة كبيرة لروح العطاء والمبادرة الإنسانية المتأصلة في ثقافة المجتمع الإماراتي، وهذا ما نطمح إليه فتكريس قيم الخير في نفوس الفتيات يؤسس جيل قادر على الإبداع والعطاء.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي: «لقد حرصنا ومنذ الانطلاقة على ترسيخ ثقافة الشعور بالآخرين وتحمّل المسؤولية في وعي وفكر المنتسبات، مثمنة هذه الخطوة التي تترجم على أرض الواقع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إيجاد عناصر قادرة على البذل، والوقوف إلى جانب الإنسان ومعاناته في شتى الظروف، فما أصاب العاصمة اللبنانية يستدعي الوقوف والدعم، ونأمل بأن نكون قد حققنا ولو جزءاً من واجبنا تجاه الأشقاء في لبنان».

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