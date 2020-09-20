الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية تكرم روّاد الاستدامة

المصدر: دبي - وام

تعقد «الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات» فعاليات دورتها الثالثة عشرة لتكريم روّاد الاستدامة خلال أمسية شبه افتراضية تقيمها في دبي بتاريخ 6 أكتوبر 2020 بحضور نخبة من الخبراء القائمين على مبادرات مؤثرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

وتمثل الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات معياراً للتميز في برامج الاستدامة وإدارة التغيير الإيجابي الرامية إلى إحداث تغيير ملموس في المجتمع والبيئة من حولنا.

رعاية

وتكرم نسخة هذا العام التي تقام برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني حكومة رأس الخيمة المؤسسات الفائزة ضمن 13 فئة تشمل غالبية القطاعات الاقتصادية بما فيها المؤسسات الحكومية والأعمال التجارية الكبيرة والأعمال التجارية المتوسطة والأعمال التجارية الصغيرة وقطاع الطاقة والخدمات المالية وفئة المقاولات والمؤسسة الاجتماعية وقطاع الإنشاءات وقطاع الضيافة والأعمال الجديدة وفئة الشراكات والتعاون وقطاع الرعاية الصحية إضافة إلى فئة قطاع السيارات التي تم استحداثها لنسخة هذا العام. وتعد الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والتي يطلق عليها أيضاً لقب «الأوسكار الأخضر» للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط أول مبادرة من نوعها تحظى بدعم القيادة الرشيدة لإمارة دبي والميثاق العالمي للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ومجموعة واسعة من مؤسسات القطاع الخاص وتعتمد الجائزة قائمة من المعايير الدولية الصارمة وأطر العمل والأجندات وأفضل الممارسات العالمية ومزيجاً من الأولويات المحلية لتطوير معيار فريد من نوعه مكتسبة بذلك شهرة واسعة باعتبارها معيار الاستدامة العربية.

تعاون

قالت حبيبة المرعشي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: ساهم انتشار وباء كوفيد 19 والتحديات التي أعقبته في تسليط الضوء على أهمية التعاون عن كثب بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لترسيخ أفضل الممارسات المسؤولة اجتماعياً. تم الإعلان عن دورة عام 2020 للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في شهر يناير وواظبت أمانة الجائزة على التواصل مع المتقدمين والمشتركين المحتملين حتى خلال مرحلة الإغلاق وتم أيضاً عقد ورشة عمل افتراضية حول معايير الجائزة وطريقة التقديم في شهر أبريل وقُدمت للمشاركين إرشادات مكثفة وعروض توضيحية لمساعدة المتقدمين على تلبية المعايير المطلوبة والشروط الأخرى.

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