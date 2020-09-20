«إسلامية دبي» تستقبل الاستشارات الأسرية من خلال مركز الاتصال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن استقبال طلبات الاستشارات الأسرية من خلال مركز الاتصال 800600، لتعزيز روح التطوير التي تعكسها رؤية القيادة الرشيدة، في ضوء التحسين المستمر في جودة وكفاءة المخرجات التي تطمح إليها الدائرة.

وقالت يسرى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني، إنه في ظل ظروف الأزمة الراهنة التي يمر بها المجتمع والأسرة، وضعت الدائرة بعين الاعتبار الحلول والأساليب المبتكرة للوصول إلى جميع فئات المجتمع من خلال الحرص على اتباع التعليمات من الجهات المختصة، واستخدام مخرجات آمنة وإيجابية بما يعزز من قدرة المجتمع على التعامل مع التحديات الحياتية اليومية، على أيدي كوادر مؤهلة وذوي خبرة في حل المشكلات المجتمعية.

ومن جهتها أكدت هاجر السويدي، رئيس قسم علاقات المتعاملين، أن الدائرة تهدف بشكل مستمر إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة بتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر خلال ساعات الدوام الرسمي، مؤكدة أن تنوع قنوات تقديم الخدمة سيعزز من معايير الجودة والكفاءة، وسيعمل على تسهيل تقديم خدمات الدائرة لمختلف عملائها.

يذكر أن الدائرة تزود المتعاملين بالاستشارات الدينية والاجتماعية والعلمية على مدار العام، والتي تساهم في علاج الحالات التي تواجه عوائق وتحديات اجتماعية، في المجالات السلوكية والتربوية والأسرية، إلى جانب الاستشارات الزوجية وقضايا الحضانة والإصلاح الأسري ومسببات الطلاق وآثاره من خلال الحوارات عبر الهاتف، وجلسات التحكيم، إلى جانب التفاعل مع موقع الدائرة الإلكتروني، واستقبال طلبات الاستشارات الأسرية من خلال مركز الاتصال 800600.

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