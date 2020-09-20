محمد بن راشد يعتمد تعيينات حكومية لتمكين اللجان الاتحادية

المصدر: دبي ــ وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من التعيينات الجديدة في مجموعة من اللجان الاتحادية، والتي تأتي في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وبهدف التطوير المستمر لعمل هذه اللجان وتمكينها، وتفعيل دورها في دفع منظومة العمل الحكومي.

واعتمد سموه تعيين معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيساً للجنة العليا لتنظيم استضافة المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021، وتعيين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيساً للجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعيين سعيد محمد السويدي ممثلاً دائماً للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

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