268 ألف معاملة لـ«دبي الآن» خلال يوليو الماضي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت دبي الذكية عن تجاوز عدد معاملاتها عبر تطبيق «دبي الآن» خلال شهر يوليو الماضي 268 ألف معاملة، مسجلة أكبر عدد معاملات على التطبيق منذ إطلاقه عام 2015، فيما بلغت قيمة المعاملات أكثر من 164 مليون درهم.

وتتيح المنصة فرصة الوصول إلى 120 خدمة، تقدّمها أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة شاملة خدمات تعليمية وصحية وأمنية وإقامة وسفر وخدمات الفواتير والمركبات وغيرها.

استراتيجية

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية إن إطلاق تطبيق «دبي الآن» جاء متناغماً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الرامية إلى إمارة خالية من الورق في العام 2021، علاوة على توفير تطبيق موحد للخدمات الذكية في المدينة، يشكل منصة مركزية شاملة، ويسهل الوصول لها من أي مكان وفي أي وقت، وعبر أي هاتف ذكي، لتساعد سكان دبي على إنجاز معاملاتهم الحيوية بسلاسة وسهولة فائقة عن طريق هواتفهم الذكية، ودون عناء الذهاب إلى مراكز الخدمة. وأكد لوتاه أن التطبيق تمكن من إثبات جدواه بشكل أكبر في المرحلة الحالية، حيث جنّب أفراد المجتمع التواصل مع الأفراد أو التلامس مع أجهزة الدفع أو النقود، كما سهّل من تنفيذ جملة الإجراءات والتدابير الاحترازية الداعمة للجهود الوطنية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا، حيث سعت دبي الذكية إلى توسيع نطاق خدماتها، منوهاً إلى أن هذا الأمر ساعد بصورة محورية في تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وتعزيز منظومة العمل عن بُعد.

استمرارية

وقال إن استمرارية سير العمل، وتمكن دولة الإمارات من مواجهة هذا التحدي الاستثنائي يؤكدان قدرة وقوة البنية التحتية الذكية في إمكانية إنجاز هذا التغيير، موضحاً أن الهدف الأهم للتطبيق يتمثل في زيادة توفر عدد الخدمات بشكل مستمر، من خلال تقديم تجارب متكاملة للمتعاملين عبر منصة واحدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات سعادة لهم، ويسهل عليهم حياتهم بشكل كبير. ففي الوقت الحالي يتضمن تطبيق «دبي الآن» أكثر من 120 خدمة تقدمها أكثر من 30 جهة حكومية في إمارة دبي، حيث تخفض هذه الخدمات الرقمية عدد المرات التي يحتاج فيها الأفراد زيارة مراكز خدمة المتعاملين سنوياً من 23 مرة إلى 9 مرات، مما يوفر 28 ساعة للشخص الواحد.

وأفاد أن تطبيق «دبي الآن» يتيح العديد من الخيارات والتسهيلات، بحيث جعل وتيرة العمل لا تتوقف والمصالح لا تتعطل، وفتح مجالاً أوسع لخدمة المتعاملين بكل سهولة، مشيراً إلى أن الخدمات التي يغطيها التطبيق تشمل 12 قطاعاً في المدينة هي: الفواتير، الموبايل، المركبات، الإسكان، الإقامة، الصحة، التعليم، الأمن، السفر، الإسلام، التبرعات، وعام.

خدمات

يشمل التطبيق حالياً مجموعة واسعة من الخدمات الجديدة من ضمنها، دفع رسوم المواقف لجميع لوحات أرقام الدولة، وشحن حساب «دو» المدفوع مسبقاً، وطلب السجلّ الأكاديمي للطلاب، وطلب تقارير السفر وتقارير المكفولين لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتجديد تسجيل المركبات، أيضاً يُمكن التطبيق مستخدميه من إنشاء بطاقات عمل رقمية. وتمكن خدمات التطبيق كل الأفراد من تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي و«اتصالات» و«دو» والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وفواتير وتعبئة رصيد حساب سالك ونول وإدارة تأمين وتسجيل السيارة، وتسديد جميع المخالفات المرورية، وشراء بطاقة المواقف الموسمية، وإدارة كل ما يتعلق بالسكن، حيث يمكن الوصول إلى خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والتحقق من أي سند ملكية في دبي.

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