«تحصين الثروة الحيوانية» تستهدف 2.2 مليون رأس ماشية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة التحصين السنوية الثانية عشرة 2020 - 2021 ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، حيث تغطي الحملة ثلاثة أمراض هي طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت، وذلك لتعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي.

وتغطي الحملة نحو 2.2 مليون رأس من الماشية، وتستمر حتى نهاية إبريل من العام القادم 2021، وذلك على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى إعطاء الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية للأبقار، والضأن والماعز ومرض الكفت للماعز بالإضافة إلى تحصين طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، بينما تشمل المرحلة الثانية مواصلة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعطاء الجرعة الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والكفت وتحصين طاعون المجترات الصغيرة.

وأكد راشد بالرصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن حملات التحصين المستمرة تستهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي والحيلولة دون انتشار الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تعزيز مناعة المواشي، ووقايتها من الأمراض، مشيراً إلى أن حملات التحصين تسبق دائماً مواسم ظهور وتفشي الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها بين المواشي، بالإضافة إلى الحد من استخدام الأدوية البيطرية، واستئصال الأمراض على المدى البعيد مما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها لدعم منظومة الأمن الغذائي.

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