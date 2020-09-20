طاقة صديقة للبيئة بمركز شرطة صير بونعير

المصدر: الشارقة - البيان

بادرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتنسيق والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتحويل نظام استخدام الطاقة الكهربائية والإنارة بمركز شرطة صير بونعير الشامل إلى نظام الطاقة الصديقة للبيئة، إلى جانب إنارة الساحات المحيطة بالمركز، وذلك دعماً لخطط الترشيد، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، من خلال تطبيق سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء في كل إداراتها ووحداتها ومرافقها المختلفة.

وقال العقيد خالد جاسم الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة: إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار التزام القيادة العامة لشرطة الشارقة بتبني كل الممارسات التي تسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل مرافقها ومجالات عملها وأنشطتها المختلفة واستغلال الموارد المتاحة، بما يتفق وهذه التوجهات.

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